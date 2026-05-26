Leila nega comemoração desrespeitosa do Palmeiras contra o Flamengo: "Faz parte do futebol"

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira negou que a comemoração dos jogadores do clube após a vitória sobre o Flamengo no Maracanã tenha sido desrespeitosa. Em entrevista, a mandatária afirmou que celebrações fazem parte do futebol e defendeu que cabe à arbitragem determinar os limites das atitudes dentro de campo.

“Essa interferência da arbitragem, ela não me incomoda. O que me incomoda, às vezes, é a falta de critério da arbitragem. Mas a questão da comemoração, isso acontece no meio do estádio também. Eu acho que faz parte do futebol, faz parte do jogo, entende?", iniciou Leila.

No último domingo, Paulinho marcou o o terceiro e último gol do jogo para sacramentar a vitória diante do Flamengo. Na comemoração, o jogador fez o sinal de "silêncio" para o torcedor flamenguista que estava no Maracanã. Dentro de campo, o gesto causou revolta dos jogadores rubro-negros, que confrontaram o atacante do Palmeiras.

"Eu acho que, aliás, quem sou eu como dirigente, quem tem determinado que é correto ou não, é a arbitragem. Eu acho que toda comemoração, ela é uma comemoração respeitosa. Eu não acho desrespeito você comemorar a forma que comemoraram ontem", disse.

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Fica Abel?

A presidente do Palmeiras também comentou o momento do treinador Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Após o empate na Libertadores diante do Cerro Porteño, os torcedores proferiram vaias ao treinador, que inclusive foi alvo de um movimento para a sua demissão do clube.

“Eu vou te falar com toda sinceridade, o Abel tem muita tranquilidade em trabalhar no Palmeiras porque ele sabe que a presidente do Palmeiras tem uma profunda confiança no trabalho dele. Então, vocês sabem que o Abel é o maior treinador, o mais vencedor da história do Palmeiras. Todos nós sabemos que não ganharemos sempre", afirmou.

A presidente ainda garantiu respaldo ao treinador mesmo em momentos de pressão e reforçou a confiança no departamento de futebol alviverde.

“O Abel sabe que em qualquer situação, situações difíceis, nas situações conflituosas, com o torcedor, com a imprensa, ele sabe que eu vou estar ao lado dele porque eu conheço o trabalho do Abel, eu estou diariamente no Palmeiras, eu vivo no Palmeiras. Então, eu tenho uma profunda confiança nele, no trabalho dele, ele como profissional e ele como ser humano”, completou.