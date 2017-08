Cuca garante Michel Bastos titular, mas planeja 100º jogo de Egídio

Michel Bastos será o titular do Palmeiras na partida deste domingo, contra a Chapecoense, e no clássico contra o São Paulo, dia 27. Nesta sexta-feira, o técnico Cuca garantiu a titularidade do atleta na lateral esquerda, mas deixou a posição em aberto para a sequência da temporada.

“O Michel jogará domingo, e contra o São Paulo também. Foi o que eu planejei e conversamos com os jogadores. Vamos observar a resposta que ele dá. A gente tem confiança no Egídio, não é momento de culpar ninguém, pelo contrário, é preparar ele para a sequência. Desejamos que o Michel se solte, jogue um grande futebol, porque futebol ele tem. E sabe que vai jogar, então sabe que tem a confiança de todos”, disse o treinador.

A sequência, portanto, dará a Michel Bastos uma série de três partidas seguidas como titular na lateral esquerda do Palmeiras – ele já começou jogando na função no último domingo, contra o Vasco. Egídio, que soma 92 jogos pelo Verdão, porém, ainda pode voltar ao time após o período, já que o treinador planeja o centésimo jogo do atleta pelo clube.

“Estamos lidando como o Egídio como a gente lida com uma pessoa boa e honesta. É um momento ruim que ele vive pela cobrança, mas mesmo assim ele está trabalhando tranquilinho, se preparando ainda melhor pra sequência que ele vai ter. Ele tem 92 jogos pelo Palmeiras e quero fazer, dentro do possível com ele merecendo a vaga nos treinos e jogos, ele chegar ao centésimo. Não é uma marca qualquer”, completou o comandante.

Egídio vive momento conturbado no Palmeiras. O lateral foi apontado como um dos maiores culpados pela eliminação alviverde contra o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil, que causou o pedido de demissão de Cuca, e ainda perdeu o pênalti decisivo que deixou o Verdão fora da Libertadores, contra o Barcelona de Guaiaquil.

Com a ala esquerda já definida, o Palmeiras volta a campo neste domingo, às 19h (de Brasília), em duelo contra a Chapecoense, no Palestra Itália. O time de Cuca é o quatro colocado e soma 33 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro.