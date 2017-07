Cruzeiro busca empate contra o Palmeiras e vai à semifinal

O Cruzeiro garantiu presença na semifinal da Copa do Brasil durante a noite desta quarta-feira. Após sair em desvantagem diante do Palmeiras, o time celeste buscou o empate por 1 a 1 no Mineirão, resultado suficiente para avançar à próxima fase do torneio nacional.

Beneficiado pelo empate por 3 a 3 em São Paulo, o Cruzeiro enfrenta na próxima fase o ganhador do duelo entre Grêmio e Atlético-PR. Depois de vencer por 4 a 0 em Porto Alegre, o time gaúcho tenta confirmar a vaga às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, na Arena da Baixada.

Palmeiras e Cruzeiro entram em campo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. Às 19 horas deste sábado, o Palmeiras encara o ameaçado Avaí, no Estádio Palestra Itália. Já o Cruzeiro pega o Vitória às 19 horas de domingo, no Mineirão.

O Jogo – O primeiro tempo do confronto disputado no Mineirão foi monótono. Beneficiado pelo empate sem gols, o Cruzeiro se manteve bem postado no campo de defesa. Já o Palmeiras, com Dudu e Guerra pouto participativos, não teve chances de gol na metade inicial.

Os goleiros Jailson e Fabio não tiveram maiores dificuldades no primeiro tempo. Thiago Neves finalizou uma vez da entrada da área após receber de Diogo Barbosa e o arqueiro palmeirense defendeu com tranquilidade. Jean também arriscou de longe e movimentou o guarda metas celeste.

De forma inusitada, o técnico Cuca protagonizou um dos poucos lances bonitos da etapa inicial. Posicionado na beirada do gramado, o treinador mostrou habilidade ao dominar uma bola que saiu pela linha lateral e até ganhou aplausos de um sorridente Mano Menezes.

Na tentativa de aumentar o poder ofensivo do Palmeiras, Cuca colocou Keno no lugar de Guerra, deslocando Dudu da ponta esquerda para a meia. O panorama da partida não mudou, e Cuca resolveu sacar o volante Felipe Melo para a entrada do meia Raphael Veiga.

O Palmeiras inaugurou o marcador aos 25 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pelo lado direito de Raphael Veiga, o goleiro Fabio tentou afastar. Na cobra, Keno pegou de primeira na entrada da área, a bola desviou em Lucas Romeiro e terminou nas redes.

Logo depois do gol, Cuca reforçou a marcação no meio de campo ao tirar o atacante Dudu para colocar o volante Tchê Tchê. O Cruzeiro aumentou o volume de jogo e marcou o gol da classificação aos 39 minutos. Após cruzamento de Alisson pela esquerda, Diogo Barbosa usou a cabeça para completar com sucesso.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 1 PALMEIRAS

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 26 de julho de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires Cristhian Passos Sorence (FIFA-GO)

Cartões amarelos: Alisson, Arrascaeta e Thiago Neves (CRU); Mina, Egídio e Edu Dracena (PAL)

Gols:

CRUZEIRO: Diogo Barbosa, aos 39 minutos do 2º Tempo

PALMEIRAS: Keno, aos 25 minutos do 2º Tempo

CRUZEIRO: Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Ariel cabral e Elber (Arrascaeta); Thiago Neves; Rafael Sobis (Raniel) e Alisson (Lucas Silva)

Técnico: Mano Menezes

PALMEIRAS: Jailson; Jean, Yerry Mina, Edu Dracena e Egídio; Thiago Santos e Felipe Melo (Raphael Veiga); Roger Guedes, Guerra (Keno) e Dudu (Tchê Tchê); Borja

Técnico: Cuca