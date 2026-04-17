Ex-Palmeiras e Cruzeiro, volante Souza anuncia aposentadoria aos 38 anos

O ex-volante Souza anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional aos 38 anos. O comunicado foi feito pelo jogador e também pelo América‑RN, clube que ele defendia desde 2024. Souza construiu uma carreira sólida no futebol brasileiro ganhando destaque nacional ao vestir as camisas de Palmeiras e Cruzeiro.

Projetado no Palmeiras, viveu o melhor momento quando foi para o Cruzeiro, onde foi campeão brasileiro em 2013. No ano seguinte, o volante também fez parte do grupo que se sagrou campeão mineiro, antes de se transferir para o Santos.

Revelado pelo Atlético‑GO, Souza ainda teve passagens pelo Bahia, Náutico, Ponte Preta e São Caetano, além de experiências internacionais no Cerezo Osaka (Japão) e no Al‑Ettifaq (Arábia Saudita).

No América‑RN, último clube da carreira, tornou‑se referência técnica e liderança em campo: foram 90 jogos, 21 gols, 27 assistências e participação direta em 48 gols, números que ajudaram a consolidar seu status de ídolo recente da torcida potiguar.