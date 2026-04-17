Filho de Oscar Schmidt se manifesta após morte do pai: "O mundo perde um ídolo"

Filho de Oscar Schmidt, Felipe Schmidt, se manifestou em suas redes sociais após a notícia da morte do ex-jogador de basquete. O ex-atleta faleceu nesta sexta-feira, aos 68 anos. A causa da morte do ídolo não foi divulgada.

"Hoje o mundo perde um ídolo, e eu perco meu pai. Hoje não está sendo um dia fácil. Quando as pessoas diziam que a dor de perder um pai ou uma mãe é inexplicável, elas tinham razão. Um vazio se cria dentro de você, você fica sem chão, e parece que um pedaço de você foi arrancado", publicou Felipe.

"E, como filho, eu só tenho a dizer: pai, vou sentir a sua falta. Vou honrar tudo o que você me ensinou a ser como homem e tentar ser ao menos 10% do ser humano que você foi. Você foi um exemplo de vida para mim, e eu nunca, nunca vou te esquecer", completou.

Feitos de Oscar Schmidt

Com 49.737 pontos na carreira, Oscar Schmidt foi considerado o maior pontuador da história do basquete até 2024, quando foi ultrapassado pelo norte-americano LeBron James. Além da impressionante marca, também conquistou nove medalhas pela Seleção Brasileira, incluindo o lendário ouro no Pan-Americano de Indianápolis, em 1987.

Nos últimos anos de vida, Oscar batalhou contra um câncer de cérebro, diagnosticado em 2011. O ídolo venceu a doença em 2022.

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Confira publicação de Felipe Schmidt na íntegra:

UM ÍDOLO PARA O MUNDO, UM PAI PARA MIM

Hoje o mundo perde um ídolo, e eu perco meu pai. Hoje não está sendo um dia fácil. Quando as pessoas diziam que a dor de perder um pai ou uma mãe é inexplicável, elas tinham razão. Um vazio se cria dentro de você, você fica sem chão, e parece que um pedaço de você foi arrancado.

Mas o tempo cura tudo, e essa dor vai ficar mais fácil de lidar. Ela nunca vai sair de mim, porém vai amenizar.

Queria pedir que respeitassem minha família neste momento duro e que nos deixem viver o nosso luto. Mas também que celebrem a vida que meu pai teve dentro e fora das quadras. Ele foi um herói e deixou um legado no basquete que poucos alcançaram.

E, como filho, eu só tenho a dizer: pai, vou sentir a sua falta. Vou honrar tudo o que você me ensinou a ser como homem e tentar ser ao menos 10% do ser humano que você foi. Você foi um exemplo de vida para mim, e eu nunca, nunca vou te esquecer.

Agora descansa em paz, pai. Dá um oi para a nossa Nona. Você está no hall da fama da vida.