O Santos terá dois novos pedidos de impeachment ao presidente José Carlos Peres nos próximos dias. Os documentos estão prontos e aguardam por assinaturas de conselheiros para serem entregues ao presidente do órgão, Marcelo Teixeira.

Alexandre Santos e Silva, conselheiro eleito pela chapa do ex-presidente Modesto Roma, faz nova tentativa. Em abril, o documento foi protocolado e indeferido. Dessa vez, o pedido tem 20 páginas e se tbaseia em diversos fatores, como a ligação de Peres com o gerente das categorias de base afastado, Lica, negociação com empresas ligadas ao presidente no passado, supostas irregularidades e déficit apontados no parecer do Conselho Fiscal e danos à imagem do clube, como a entrevista onde classifica a Vila Belmiro como “puxadinho”.

O segundo pedido é liderado por Esmeraldo Soares Tarquinio de Campos Neto, conselheiro nato e ex-presidente do Conselho do Santos. O documento tem 150 páginas e promete recolher mais de 100 assinaturas. A base da solicitação vem do item D do artigo 68 do Estatuto Social: “ter ele (presidente) infringido por ação ou omissão, expressa ordem estatutária”.

A expectativa é da entrega dos pedidos a Marcelo Teixeira ainda nessa semana. Na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, haverá a reunião do Conselho Deliberativo. O encontro promete ser quente e contará com a presença de Peres e do vice-presidente Orlando Rollo, que cogita se licenciar.

Em entrevista à ESPN nesta quarta-feira, José Carlos Peres disse que não teme o impeachment. O mandatário promete respostas mais robustas na reunião do Conselho.