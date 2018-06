Relatório aponta déficit de R$ 18 milhões no Santos no 1º trimestre

O relatório referente ao balancete do primeiro trimestre apontou déficit de R$ 18.103.106,00 no Santos. A previsão era de lucro de R$ 37.480.702,00.

O Comitê de Gestão do Peixe se justificou ao explicar que o orçamento previa R$ 31 milhões em vendas de jogadores – o que não ocorreu -, e um gasto de R$ 12 milhões acima do previsto para no departamento de futebol. Vale lembrar que mais de R$ 20 milhões foram pagos em impostos atrasados da última gestão.

O Conselho Deliberativo do alvinegro irá se reunir na noite de quinta-feira, às 20h, na Vila Belmiro, para apreciar o relatório. O encontro promete ser quente e a Torcida Jovem promete novo protesto em frente ao estádio.