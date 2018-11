Organizada do São Paulo critica jogadores e técnico nas redes sociais

O São Paulo desperdiçou a chance de voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro na última quinta-feira ao perder para o Vasco em São Januário por 2 a 0. Após a partida, a Independente, torcida organizada do time, publicou em suas redes sociais uma mensagem onde critica abertamente Rodrigo Caio, Diego Souza, Nenê e André Jardine, o interino que assumiu a equipe há três rodadas.

OOO QUEREMOS TREINADOR — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) 23 de novembro de 2018

“Rodrigo Caio sinônimo de fracasso. Diego Souza, teve dó do seu ex-time? Nenê, muito biquinho e pouco futebol! Jardine, volta para base, taça SP começa em janeiro, continua com sua trajetória vitoriosa em Cotia. OOO queremos jogador, OOO queremos treinador”, escreveu a organizada no Twitter.

O tricolor entrou em campo e teve uma atuação muito abaixo daquelas apresentadas nas últimas duas aparições em campo. Contra o Cruz-Maltino, a equipe não contou com Diego Souza, não relacionado por conta de dores no joelho, e viu uma equipe confusa e sem poder ofensivo. O primeiro gol do Vasco saiu após uma falha na saída de bola entre Jucilei e Hudson, aos 17 do primeiro tempo. O segundo tento veio somente no fim da partida, já nos acréscimos, com Yago Pikachu.

As críticas da Independente foram dirigidas diretamente para Rodrigo Caio, que por muito tempo foi considerado um dos melhores jogadores da equipe e convocado para a Seleção Brasileira em diversas ocasiões; Diego Souza, que jogou no Vasco em 2011/12 e sequer foi relacionado; Nenê, também ex-vascaíno e que recentemente teve problemas com Diego Aguirre, ex-treinador; e André Jardine, interino que assumiu o cargo após a saída do uruguaio. Na sua conta, o São Paulo conquistou um empate contra o Grêmio, uma vitória contra o Cruzeiro e, agora, uma derrota contra o Vasco.