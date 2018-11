Rodrigo Caio despista sobre futuro: “Muita coisa pode acontecer”

O zagueiro Rodrigo Caio voltou ao time titular do São Paulo no duelo com o Vasco, na última quinta-feira, no Rio de Janeiro. Após a derrota por 2 a 0, o camisa 3 falou sobre o futuro de sua carreira e fez um balanço de seu rendimento na temporada.

“Tem muita coisa que pode acontecer. O futuro não pertence a nós. Com calma, tudo será analisado para ver o que vai acontecer”, disse o jogador de 25 anos, na saída do estádio.

Embora não diga publicamente, Rodrigo Caio trabalha para deixar o Tricolor no ano que vem. Conforme apurou a Gazeta Esportiva, seu novo empresário viajou para a Europa na semana passada a fim de buscar propostas para o clube do Morumbi.

Criticado por boa parte da torcida, o defensor é o atleta do elenco com mais tempo de casa, com oito temporadas no time principal do São Paulo, com quem tem contrato até o fim de 2021.

Neste ano, alimentou o sonho de disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Em maio, contudo, precisou operar o pé esquerdo pouco depois da convocação de Tite. Em seguida, sofreu uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por cinco meses.

Recuperado, retornou como lateral direito, voltando a ser utilizado como zagueiro apenas no confronto com o Vasco, já sob o comando interino de André Jardine. “É um dos piores momentos da minha carreira. Tive uma lesão antes da Copa. Quando retornei tive poucas oportunidades, mas continuei esperando meu espaço”, declarou.

“Infelizmente, com o Aguirre, aconteceu poucas vezes e quando aconteceu foi fora da minha posição. Mas procurei seguir trabalhando. Fico feliz com a oportunidade do Jardine, mas quero ajudar. O que a equipe precisar, estarei à disposição”, acrescentou.