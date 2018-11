De olho em G4 e efetivação, Jardine quer melhorar ataque do São Paulo

O Vasco impôs o primeiro baque a André Jardine nesta sequência de jogos como técnico interino do São Paulo. A derrota por 2 a 0, sofrida na última quinta-feira, em São Januário, serviu para clarear algumas situações para o treinador.

De olho em uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores, além de sua efetivação no clube do Morumbi, o sucessor de Diego Aguirre foca agora em melhorar a parte ofensiva do time para conquistar seus objetivos nesta reta final de temporada.

“É um desafio bastante grande. O São Paulo assumiu esse risco da mudança, de injetar ideias novas, sabendo que isso tem coisas boas, mas coisas que os jogadores demoram um pouco para assimilar. Estamos lutando ao máximo para que o desempenho seja adequado para batermos nossa meta de G4. Vamos ter alguns dias para evoluir”, afirmou, em entrevista coletiva.

Com Jardine no comando, o São Paulo empatou com o Grêmio (1 a 1), venceu o Cruzeiro (1 a 0) e perdeu para o Vasco (2 a 0). Os resultados mantiveram a equipe no quinto lugar do Campeonato Brasileiro. Nas duas rodadas restantes, o Tricolor enfrenta Sport (casa) e Chapecoense (fora).

“O foco passa a ser vencer os dois próximos jogos, melhorar em ideias de atacar para sermos mais eficientes ofensivamente. Espero que, apesar do tempo pequeno que tenho, eu consiga demonstrar minha capacidade de fazer a equipe construir suas próprias situações de gol sem depender dos erros do adversário”, projetou.

Sobre a atuação no Rio de Janeiro, Jardine sentiu a falta de repertório de jogadas do São Paulo, que pouco ameaçou a meta vascaína. Ao todo foram feitos 28 cruzamentos, sendo apenas três corretos.

“Tivemos um volume alto de cruzamentos, talvez não devessem ser feitos. A equipe buscou o gol sem ter a consciência ideal para um time do tamanho do São Paulo. Para crescer, vamos precisar de mais treinos e aumentar o repertório da equipe no poder de ataque, sem tantos cruzamentos”, concluiu.