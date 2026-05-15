São Paulo chegará ao terceiro técnico após apenas 31 jogos na temporada

A eliminação do São Paulo na Copa do Brasil culminou na demissão de Roger Machado. Mesmo sem um substituto definido, o Tricolor já volta as atenções para o duelo deste sábado, contra o Fluminense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de ser decisivo para a permanência no G4, o confronto marcará a presença do terceiro treinador da equipe no 32º jogo da temporada.

Apesar de negociar o retorno de Dorival Júnior, a tendência é que Milton Cruz comande o São Paulo interinamente diante do Fluminense. Velho conhecido do clube, ele já assumiu a equipe em outras oportunidades e agora dará sequência ao trabalho após a saída de Roger Machado.

No início da temporada, Hernán Crespo seguiu no comando do time depois do trabalho iniciado em 2025. Mesmo com a classificação às semifinais do Campeonato Paulista e um começo promissor no Brasileirão, o argentino acabou demitido no início de março. Em 14 partidas nesta temporada, acumulou oito vitórias, dois empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 61%.

A saída de Crespo abriu espaço para Roger Machado, que conviveu com forte pressão da torcida desde sua chegada. Apesar de manter o São Paulo entre os primeiros colocados do Brasileirão e na liderança do grupo da Copa Sul-Americana, a eliminação precoce na Copa do Brasil e o desempenho irregular da equipe pesaram contra o treinador gaúcho.

Durante sua passagem pelo São Paulo, Roger Machado dirigiu a equipe em 17 partidas, somando sete vitórias, quatro empates e seis derrotas, com aproveitamento de 49%.

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