Roger encara trabalho no São Paulo como "experiência de vida" e indica caminho para lidar com pressão

Roger Machado tem encarado um cenário de muita pressão no São Paulo. O técnico tem sido o principal alvo da torcida tricolor, seja em derrotas ou vitórias, como foi o caso do triunfo por 1 a 0 sobre o Juventude na última terça-feira, no Morumbis, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil.

O treinador teve seu nome vaiado durante o anúncio da escalação. Durante o jogo, foi chamado de "burro" após substituir Luciano e ouviu cânticos de "Ei, Roger, vai tomar no **". Por fim, voltou a ser muito vaiado ao descer para o vestiário depois do apito final no Morumbis.

Embora tenha admitido tristeza com algumas manifestações "um pouco injustas" dos torcedores, Roger acredita que a experiência difícil e o cenário hostil enfrentado no Morumbis podem torná-lo mais forte para enfrentar as diversas adversidades da vida. Para ele, a motivação para seguir trabalhando é o carinho recebido no dia a dia do clube.

"Tenho dividido com a minha esposa e minhas filhas que esse momento é mais que futebol. Está sendo uma experiência de vida maravilhosa, para aprender a lidar com esses momentos. E como se preserva a saúde? Dormindo bem, se alimentando bem, tendo pessoas ao teu lado que te passam confiança e estando num ambiente de trabalho interno, como eu falei, maravilhoso", ponderou em coletiva.

"Se tem algo que me motiva nesse momento é o carinho que recebo internamente no CT diariamente. Que me faz chegar três horas antes do treino para organizar atividades, para rever os jogos, montar a melhor estratégia, dar o melhor treino para os atletas, porque às vezes, na batalha, o comandante veste vermelho para ninguém ver que ele está ferido. Seguimos", acrescentou.

O treinador também foi questionado se se sente respaldado no cargo pela diretoria e não respondeu diretamente, mas deixou claro que a diretoria chefiada pelo presidente Harry Massis e pelo executivo Rui Costa reforçaram a confiança no trabalho.

"Ainda ontem, fizemos reunião de planejamento de departamento e de planejamento para os próximos eventos. Isso, para mim, é a maior demonstração de confiança no trabalho", disse.

Até o momento, o comandante gaúcho soma 11 partidas no comando do São Paulo, com seis vitórias, quatro derrotas e um empate, totalizando um aproveitamento de 57,5%. São 14 gols marcados e nove sofridos.

Situação na Copa do Brasil

Com o resultado, o São Paulo leva a vantagem mínima para a partida de volta no Rio Grande do Sul e se garante na próxima fase com um empate. Em caso de derrota por um gol de diferença e um consequente empate no agregado, a decisão de quem vai às oitavas de final será nas penalidades máximas.

O duelo de volta entre as equipes está agendado para o próximo dia 13 de maio (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Acompanhe a coletiva do técnico Roger Machado > https://t.co/j2W19d8Yir pic.twitter.com/EhPfJOP0aI — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 22, 2026

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Mirassol (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 25/04 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Millonarios-COL x São Paulo (terceira rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)