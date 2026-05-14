Negociação avança, e diretor do São Paulo viaja a Florianópolis para reunião com Dorival

Por Marcelo Baseggio

O São Paulo já definiu o técnico Dorival Júnior como plano A após a saída de Roger Machado, demitido na noite da última quarta-feira depois da eliminação para o Juventude na quinta fase da Copa do Brasil. Para tentar avançar nas negociações, a diretoria tricolor viajou à Florianópolis (SC) para uma reunião presencial com o treinador e o seu estafe, marcada para a tarde desta quinta-feira.

Dorival, demitido recentemente do Corinthians, mora em Florianópolis. O diretor de futebol Rui Costa e o gerente esportivo Rafinha, portanto, foram à Santa Catarina para uma conversa tête-à-tête com o técnico e seus respresentantes, conforme soube a reportagem.

Antes da viagem, a cúpula tricolor chegou a se reunir virtualmente com Dorival Jr. para entender detalhes iniciais de uma possível volta ao clube. A principal preocupação do São Paulo quanto a um retorno do treinador é a questão financeira. Em áudio vazado, o presidente Harry Massis revelou que, segundo o presidente do Corinthians, o custo geral da comissão técnica era de R$ 2,8 a R$ 3 milhões mensais.

No entanto, segundo apurou a Gazeta Esportiva, Dorival Jr. custava cerca de R$ 1,7 milhão aos cofres do rival. Ainda assim, atravessando grave crise financeira e com uma dívida na casa dos R$ 858 milhões, o São Paulo não tem condições de arcar com um salário nestes parâmetros e tenta reduzir a pedida.

Confira os próximos jogos do Tricolor: 🆚 Fluminense

🏆 Brasileirão (16ª rodada)

🗓️ 16/05 (sábado)

⏰ 19h

🏟️ Maracanã

📍 Rio de Janeiro (RJ)

📺 Record, Premiere e Cazé TV 🆚 Millonarios-COL

🏆 CONMEBOL Sul-Americana

🗓️ 19/05 (terça)

⏰ 21h30

🏟️ MorumBIS

📺 SBT, ESPN e Disney… pic.twitter.com/1f8LJwF7d4 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 14, 2026

Inicialmente, o São Paulo recebeu sinal positivo de Dorival Jr., que estaria disposto a reduzir a pedida salarial para voltar ao clube, onde conquistou o título inédito da Copa do Brasil de 2023. Diante deste cenário, Rui Costa e Rafinha viajaram para Florianópolis para uma nova reunião, desta vez presencial.

Rafinha é tratado, inclusive, como um dos trunfos na negociação por Dorival. O ex-lateral direito esteve no elenco que foi campeão da Copa do Brasil sob o comando do treinador. Além disso, o clube também conta com o carinho que a família do treinador desenvolveu pelo clube durante a passagem em 2023.

Dorival deixou o São Paulo no início de 2024 à convite da CBF, para comandar a Seleção Brasileira. O treinador, porém, foi demitido em março do mesmo ano e, em abril, assumiu o Corinthians. Ele foi demitido do clube alvinegro no último dia 5 de abril após uma série negativa de resultados.

Apesar da pressa do São Paulo para fechar com um novo treinador, a tendência é que o Tricolor ainda não tenha um novo técnico à beira do gramado para o jogo contra o Fluminense, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O auxiliar fixo Milton Cruz deve comandar o time.

Massis disse que não demitiria Roger

Em áudio vazado na última segunda-feira, Massis chegou a dizer que não demitiria Roger, pois o clube não teria condições financeiras de realizar uma troca de técnico naquele momento. O mandatário ainda criticou a gestão anterior e disse ainda arcar com multas de ex-treinadores do Tricolor paulista.

"Nós não temos condição de trocar o técnico, não temos dinheiro. Pegamos o São Paulo sucateado, não pagaram nada ano passado, está sobrando tudo para mim. Nunca falei que o São Paulo seria campeão, se chegarmos em sexto, vai ser ótimo para ir para a Libertadores", disse.

"Não vou trocar ninguém, não vou pagar mais uma multa. Ainda estou pagando Dorival Júnior, Zubeldía e Crespo pela primeira passagem, e eu não tenho nada com isso. Não vamos ser campeões e não vamos ser rebaixados. Também estou nervoso, mas não temos condição", afirmou após a derrota no Majestoso.

Ao citar a possível contratação de Dorival Jr., Massis citou uma conversa com o presidente do Corinthians, que teria lhe revelado o salário da comissão técnica. "É uma loucura", disparou o mandatário são-paulino.

Próximo jogo do São Paulo