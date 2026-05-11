Roger vê desatenção do São Paulo como decisiva em derrota no clássico

O São Paulo perdeu por 3 a 2 para o Corinthians na noite deste domingo, na Neo Química Arena. Com o tropeço, o Tricolor chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória, e Roger Machado apontou uma queda no "nível de atenção" da equipe no revés para o rival.

O treinador também enfatizou que essa desatenção vem sendo recorrente no elenco são-paulino. Nos últimos dois jogos, contra O'Higgins, Bahia e Millonarios, o São Paulo chegou a dominar as partidas, mas pecou nas finalizações e não conseguiu vencer.

"São fatos que se repetiram (a queda de desempenho do primeiro para o segundo tempo). Não voltamos com o nível de atenção que acabamos a primeira etapa e isso custou esses pontos importantes. Cedemos duas oportunidades para o Corinthians. São pontos que precisamos corrigir", disse o comandante.

Roger Machado também comentou o peso de sofrer gols nos primeiros minutos de cada tempo. O Tricolor foi vazado aos 17 minutos da etapa inicial e aos sete e 12 minutos do segundo tempo.

"O primeiro gol saiu ali nos primeiros 15 minutos, que é quando o mandante pressiona, e temos que usar o que planejamos. Até ali, nos primeiros 10, 15 minutos, tivemos profundidade. Era uma estratégia devido à linha alta do Corinthians. Nos inícios de jogo, principalmente no segundo tempo, precisamos voltar mais concentrados para não oferecer ao adversário o que ele deseja", completou.

Gols sofridos

Apesar de lamentar a derrota, Roger Machado analisou os gols sofridos pelo São Paulo. O treinador afirmou que os tentos do Corinthians aconteceram em lances pontuais e avaliou que o plano de jogo funcionou na maior parte da partida.

"O primeiro gol do Corinthians saiu na bola parada, em oportunidades que não cuidamos bem da bola. O segundo saiu em uma tabela na lateral do campo, não diz respeito sobre a superioridade no centro", afirmou.

"E, infelizmente, o terceiro gol foi em um erro de passe, que tirou nossos dois volantes. Então, é muito difícil cometer esses erros em clássicos, onde o adversário vai se aproveitar", concluiu.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Juventude x São Paulo (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 13/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

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