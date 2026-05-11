São Paulo tem semana com jogo decisivo na Copa do Brasil e duelo tricolor no Brasileiro

Depois da derrota para o Corinthians, o São Paulo tem mais uma semana agitada na sequência da temporada. Longe de casa, o Tricolor busca voltar a vencer e terá uma sequência de jogos com o objetivo de avançar na Copa do Brasil e se manter no G4 do Campeonato Brasileiro.

Nesta semana, a equipe de Roger Machado já viram a chave e focam suas atenções na Copa do Brasil.

O São Paulo deve ter dois dias de preparação para a partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil, contra o Juventude. O confronto está marcado para as 19h (de Brasília) desta quarta-feira, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Na partida de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0 no Morumbis, com gol de Luciano. Ou seja, o São Paulo só precisa de um empate para avançar à próxima fase.

Foco no Brasileirão

Depois de enfrentar o Juventude, o São Paulo volta as suas atenções para o Brasileirão. Na quarta posição com 25 pontos, o Tricolor deve ter apenas um dia para se preparar para enfrentar o Fluminense.

A bola rola para Fluminense e São Paulo neste sábado, a partir das 20h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o Tricolor precisa vencer para se manter no G4 do torneio. A equipe de Roger Machado é seguida pelo Athletico-PR, que ocupa a quinta posição, com 24.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Juventude x São Paulo (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 13/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Jogo: Fluminense x São Paulo (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e hora: 16/05 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

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