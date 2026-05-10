Em Majestoso quente, Corinthians ganha do São Paulo pelo Brasileirão

Neste domingo, o Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 2, na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um Majestoso tenso, Raniele, Matheuzinho e Breno Bidon marcaram para o Alvinegro, enquanto Luciano e o próprio Matheuzinho (contra) cravaram os gols do Tricolor.

Situação no Brasileirão

Mesmo com a vitória, o Corinthians permaneceu na zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto. O Timão chegou aos 18 pontos, mas Vasco e Grêmio, que estão em campo neste momento, têm 18 pontos e ocupam o 15º e o 16º lugar, respectivamente. Em caso de derrota de uma dessas duas equipes, o Alvinegro deixa o Z4.

O São Paulo estacionou na quarta colocação, com 24 pontos. O Tricolor, de Roger Machado, chegou ao quarto jogo sem vencer, com três empates e uma derrota, em todas as competições.

Resumo do jogo

⚫⚪⚫ CORINTHIANS 3 x 2 SÃO PAULO 🔴⚫⚪

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

Horário: às 18h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Zakaria Labyad, Matheus Bidu e Gabriel Paulista (Corinthians); Luan, Calleri, Sabino e Enzo Díaz (São Paulo)

Cartões vermelhos: Nenhum.

Arbitragem

Árbitro : Anderson Daronco (RS)

: Anderson Daronco (RS) Assistentes : Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS) VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Gols

Raniele, aos 16' do 1ºT (Corinthians)

Raniele, aos 16' do 1ºT (Corinthians) Luciano, aos 41' do 1ºT (São Paulo)

Luciano, aos 41' do 1ºT (São Paulo) Matheuzinho, aos 07' do 2ºT (Corinthians)

Matheuzinho, aos 07' do 2ºT (Corinthians) Breno Bidon, aos 12' do 2ºT (Corinthians)

Breno Bidon, aos 12' do 2ºT (Corinthians) Matheuzinho (contra), aos 44' do 2ºT (São Paulo)

⚫⚪⚫ Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (Dieguinho), Rodrigo Garro (Zakaria Labyad) e Bidon; Lingard e Yuri Alberto (Pedro Raul)

Técnico: Fernando Diniz

🔴⚫⚪ São Paulo

Rafael; Cédric Soares, Dória, Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Bobadilla (André Silva), Danielzinho (Luan); Artur, Luciano, Ferreira (Cauly) e Calleri

Técnico: Roger Machado

Como foi o jogo?

O duelo iniciou em alto nível, com ambas as equipes buscando o campo de ataque. Aos 3 minutos, aconteceu a primeira jogada perigosa. Yuri Alberto saiu em velocidade em contra-ataque pela direita e trabalhou com o Matheuzinho, que para a área. Lingard dominou, ajeitou o corpo finalizou para a defesa de Rafael.

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O Timão cresceu de rendimento e pressionou o São Paulo em seu campo defensivo. Com isso, aos 16 minutos, o Alvinegro inaugurou o marcador. Em escanteio pelo lado direito, Garro cruzou na primeira trave e Raniele apareceu para cabeçear para o fundo das redes. Luciano, atacante do time visitante, reclamou de falta do volante corintiano, mas a arbitragem confirmou o gol.

Aos 31 minutos, Bidon encontrou Yuri Alberto com um lançamento por cima da defesa. Dentro da área, o atacante arriscou uma bicicleta, mas parou em defesa de Rafael.

Depois disso, o São Paulo passou a mandar na partida e criou as melhores oportunidades. No entanto, o gol dos vitantes, que saiu aos 40 minutos, veio de uma falha na saída de bola do Corinthians. Aos 40, o Alvinegro tentou sair jogando com Raniele dentro da própria área, mas Bobadilla recuperou a posse e tocou para Luciano, que finalizou para empatar.

Após o tento são-paulino, uma confusão paralisou o Majestoso. Jogadores do Tricolor comemoraram perto da bandeirinha de escanteio, torcedores arremessaram objetos no gramado e Calleri ficou caído após ser atingido, o que gerou discussão entre atletas das duas equipes.

Daronco distribuiu cartões amarelos para Matheus Bidu, Gabriel Paulista, Calleri e Sabino. Na sequência, o VAR analisou um possível gesto obsceno de Bobadilla na comemoração, mas o árbitro decidiu não punir o volante são-paulino.

Segundo tempo

O Corinthians voltou elétrico para a etapa complementar e voltou a liderar o placar com um golaço de Matheuzinho, aos 6 minutos. O lateral recebeu pela direita um belo passe de Carrillo, deixou Ferreira no chão dentro da área e bateu firme, sem chances para Rafael, fazendo 2 a 1.

O Corinthians manteve a intensidade e chegou ao terceiro gol aos 11 minutos. Em boa troca de passes desde o campo de defesa, Garro acelerou o contra-ataque e encontrou Breno Bidon na entrada da área. O volante dominou e finalizou no canto direito para ampliar a vantagem alvinegra.

Depois dos gols, o São Paulo tentou reagir e passou a ocupar mais o campo ofensivo. Enzo Díaz levou perigo em chute forte defendido por Hugo Souza, enquanto Cédric e Artur insistiram em jogadas pelas laterais. O Corinthians, por outro lado, seguiu perigoso nos contra-ataques e quase marcou novamente com Lingard, que recebeu passe de Bidu dentro da área e finalizou para fora.

Próximos jogos

Corinthians

Jogo: Corinthians x Barra (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

São Paulo

Jogo: Juventude x São Paulo (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 13/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)