Em Majestoso quente, Corinthians ganha do São Paulo pelo Brasileirão

Neste domingo, o Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 2, na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um Majestoso tenso, Raniele, Matheuzinho e Breno Bidon marcaram para o Alvinegro, enquanto Luciano e o próprio Matheuzinho (contra) cravaram os gols do Tricolor.
Situação no Brasileirão
Mesmo com a vitória, o Corinthians permaneceu na zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto. O Timão chegou aos 18 pontos, mas Vasco e Grêmio, que estão em campo neste momento, têm 18 pontos e ocupam o 15º e o 16º lugar, respectivamente. Em caso de derrota de uma dessas duas equipes, o Alvinegro deixa o Z4.
O São Paulo estacionou na quarta colocação, com 24 pontos. O Tricolor, de Roger Machado, chegou ao quarto jogo sem vencer, com três empates e uma derrota, em todas as competições.
Resumo do jogo
⚫⚪⚫ CORINTHIANS 3 x 2 SÃO PAULO 🔴⚫⚪
Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
Horário: às 18h30 (de Brasília)
Cartões amarelos: Zakaria Labyad, Matheus Bidu e Gabriel Paulista (Corinthians); Luan, Calleri, Sabino e Enzo Díaz (São Paulo)
Cartões vermelhos: Nenhum.
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Gols
- Raniele, aos 16' do 1ºT (Corinthians)
- Luciano, aos 41' do 1ºT (São Paulo)
- Matheuzinho, aos 07' do 2ºT (Corinthians)
- Breno Bidon, aos 12' do 2ºT (Corinthians)
- Matheuzinho (contra), aos 44' do 2ºT (São Paulo)
⚫⚪⚫ Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (Dieguinho), Rodrigo Garro (Zakaria Labyad) e Bidon; Lingard e Yuri Alberto (Pedro Raul)
Técnico: Fernando Diniz
🔴⚫⚪ São Paulo
Rafael; Cédric Soares, Dória, Sabino e Enzo Díaz (Wendell); Bobadilla (André Silva), Danielzinho (Luan); Artur, Luciano, Ferreira (Cauly) e Calleri
Técnico: Roger Machado
Como foi o jogo?
O duelo iniciou em alto nível, com ambas as equipes buscando o campo de ataque. Aos 3 minutos, aconteceu a primeira jogada perigosa. Yuri Alberto saiu em velocidade em contra-ataque pela direita e trabalhou com o Matheuzinho, que para a área. Lingard dominou, ajeitou o corpo finalizou para a defesa de Rafael.
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O Timão cresceu de rendimento e pressionou o São Paulo em seu campo defensivo. Com isso, aos 16 minutos, o Alvinegro inaugurou o marcador. Em escanteio pelo lado direito, Garro cruzou na primeira trave e Raniele apareceu para cabeçear para o fundo das redes. Luciano, atacante do time visitante, reclamou de falta do volante corintiano, mas a arbitragem confirmou o gol.
Aos 31 minutos, Bidon encontrou Yuri Alberto com um lançamento por cima da defesa. Dentro da área, o atacante arriscou uma bicicleta, mas parou em defesa de Rafael.
Depois disso, o São Paulo passou a mandar na partida e criou as melhores oportunidades. No entanto, o gol dos vitantes, que saiu aos 40 minutos, veio de uma falha na saída de bola do Corinthians. Aos 40, o Alvinegro tentou sair jogando com Raniele dentro da própria área, mas Bobadilla recuperou a posse e tocou para Luciano, que finalizou para empatar.
Após o tento são-paulino, uma confusão paralisou o Majestoso. Jogadores do Tricolor comemoraram perto da bandeirinha de escanteio, torcedores arremessaram objetos no gramado e Calleri ficou caído após ser atingido, o que gerou discussão entre atletas das duas equipes.
Daronco distribuiu cartões amarelos para Matheus Bidu, Gabriel Paulista, Calleri e Sabino. Na sequência, o VAR analisou um possível gesto obsceno de Bobadilla na comemoração, mas o árbitro decidiu não punir o volante são-paulino.
Segundo tempo
O Corinthians voltou elétrico para a etapa complementar e voltou a liderar o placar com um golaço de Matheuzinho, aos 6 minutos. O lateral recebeu pela direita um belo passe de Carrillo, deixou Ferreira no chão dentro da área e bateu firme, sem chances para Rafael, fazendo 2 a 1.
O Corinthians manteve a intensidade e chegou ao terceiro gol aos 11 minutos. Em boa troca de passes desde o campo de defesa, Garro acelerou o contra-ataque e encontrou Breno Bidon na entrada da área. O volante dominou e finalizou no canto direito para ampliar a vantagem alvinegra.
Depois dos gols, o São Paulo tentou reagir e passou a ocupar mais o campo ofensivo. Enzo Díaz levou perigo em chute forte defendido por Hugo Souza, enquanto Cédric e Artur insistiram em jogadas pelas laterais. O Corinthians, por outro lado, seguiu perigoso nos contra-ataques e quase marcou novamente com Lingard, que recebeu passe de Bidu dentro da área e finalizou para fora.
Próximos jogos
Corinthians
Jogo: Corinthians x Barra (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)
Data e hora: 14/05 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
São Paulo
Jogo: Juventude x São Paulo (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)
Data e hora: 13/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)