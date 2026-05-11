Corinthians x São Paulo: VAR vê "movimento interpretativo" em lance de Bobadilla; confira análise

O clássico entre Corinthians e São Paulo ficou marcado também por uma polêmica de arbitragem envolvendo Bobadilla durante a comemoração do primeiro gol dos visitantes, em duelo disputado no último domingo, na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão.

A partida terminou com a vitória do Timão por 3 a 2. Responsável pelo VAR, Rodolfo Toski Marques viu um "movimento interpretativo" e pediu para Anderson Daronco interpretar o gesto.

O que aconteceu?

A confusão aconteceu após o gol de Luciano, aos 40 minutos do primeiro tempo. Após recuperar a bola na saída corintiana, Bobadilla participou da jogada e correu para comemorar com a mão próxima à região genital, gerando revolta dos jogadores do Timão.

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Veja o diálogo entre Daronco e o VAR

A comemoração do gol do São Paulo gerou confusão e rendeu cartões amarelos para Matheus Bidu, Calleri e Sabino. Durante a análise do lance, Daronco relatou a Rodolfo Toski Marques a reclamação dos jogadores do Corinthians, que se incomodaram com o gesto de Bobadilla. Na análise, Toski viu "movimento interpretativo".

"Daronco, encontrei uma ação. Ele não encosta nas partes genitais. Ele faz o movimento próximo ali, mas um movimento interpretativo. Dá para interpretar como 'raça'. Temos o movimento balançando para cima e para baixo, mas sem encostar, ok?", disse Rodolfo Toski Marques.

"Temos uma situação não vista no campo de jogo. Um jogador que faz o movimento. Eu preciso que você veja e interprete esse movimento. É um movimento interpretativo para que você analise também, como árbitro principal", seguiu.

"Olha só: na minha interpretação, ele não toca com as mãos nas suas genitais. Existe uma comemoração de gol... jogadores dessas características, principalmente os estrangeiros comemoram, muitas vezes, como uma situação de 'raça', de 'vamos', ok? Vocês interpretam dessa mesma forma?", respondeu Daronco.

"Interpreto como você", afirmou o VAR.

"Ok. Ele não está fazendo nada para ninguém. É uma situação deles, com equipe, de botar raça. É característica. Situação de 'ponha raça'. Vamos reiniciar o jogo, não vou dar cartão para esse jogador", concluiu o árbitro de campo, que comunicou o estádio de sua decisão.

A decisão revoltou os corintianos, incluindo jogadores e diretoria. Recentemente, o Timão teve dois jogadores expulsos em situações semelhantes: Allan, contra o Fluminense, e André, contra o Palmeiras. Mas, em ambas, os árbitros identificaram que houve o toque nas genitálias.