Presidente do São Paulo descarta demissão de Roger e admite crise: “Não temos dinheiro”

Presidente do São Paulo, Harry Massis comentou sobre uma possível troca no comando técnico da equipe. Em áudio vazado de uma conversa pelo WhatsApp, ele revelou que o clube não tem condições financeiras de realizar uma troca de técnico neste momento. O mandatário ainda criticou a gestão anterior e revelou ainda arcar com multas de ex-treinadores do Tricolor.

"Nós não temos condição de trocar o técnico, não temos dinheiro. Pegamos o São Paulo sucateado, não pagaram nada ano passado, está sobrando tudo para mim. Nunca falei que o São Paulo seria campeão, se chegarmos em sexto, vai ser ótimo para ir para a Libertadores", disse, em áudio inicialmente divulgado pela ESPN.

"Não vou trocar ninguém, não vou pagar mais uma multa. Ainda estou pagando Dorival Júnior, Zubeldía e Crespo pela primeira passagem, e eu não tenho nada com isso. Não vamos ser campeões e não vamos ser rebaixados. Também estou nervoso, mas não temos condição", acrescentou.

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Massis também revelou que chegou a conversar com Osmar Stabile, presidente do Corinthians, sobre o custo da comissão técnica de Dorival Júnior. O presidente, no entanto, avaliou a contratação do treinador como "loucura".

"Falam em Dorival. Conversei com o presidente do Corinthians e ele custava de R$ 2,8 a 3 milhões por mês, é uma loucura", finalizou.

Situação de Roger

Atual comandante do São Paulo, Roger Machado enfrenta uma grande pressão da torcida tricolor desde a sua contratação. No momento, o Tricolor enfrenta o pior jejum da temporada, sem vencer há quatro partidas sob seu comando. Ao todo, o treinador soma 16 jogos pelo clube paulista, com sete vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Próximo jogo

Jogo: Juventude x São Paulo (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 13/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)