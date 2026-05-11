Roger Machado não descarta retorno de Arboleda ao São Paulo

O técnico Roger Machado não descartou a possibilidade de reintegrar Arboleda ao elenco do São Paulo. Após a derrota por 3 a 2 para o Corinthians, o treinador afirmou que a situação ainda está sendo conduzida pela diretoria, mas admitiu que o zagueiro pode voltar a ajudar a equipe futuramente.

O defensor deixou o São Paulo no início de abril e viajou ao Equador sem prestar esclarecimentos ao clube. Um mês depois, retornou ao Brasil e, desde então, segue um cronograma separado no SuperCT.

"O Arboleda ainda está em nível de diretoria. Ele é um atleta do clube, manifestou os desejos que todos sabemos, se ausentou por muito tempo e está em período de recondicionamento", disse o comandante.

Arboleda chegou ao São Paulo em 2017 e se tornou um dos jogadores mais importantes do atual elenco tricolor. Em nove temporadas pelo clube, disputou 359 partidas, marcou 24 gols e distribuiu seis assistências. O equatoriano conquistou três títulos pelo Tricolor: o Campeonato Paulista de 2020, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil de 2024.

"Ainda não chegou o momento de tratar da parte técnica. Quando isso acontecer, como atleta do clube, quem sabe pode nos ajudar no futuro. Mas hoje não é uma decisão minha", completou Roger Machado.

Nesta temporada, Arboleda entrou em campo em 11 partidas antes de viajar ao Equador.

Fase do São Paulo

Com a derrota no Majestoso, o São Paulo chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória. O Tricolor ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro Série A, com 24 pontos, apenas um a mais que o Athletico-PR, quinto colocado.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Juventude x São Paulo (5ª fase da Copa do Brasil | Volta)

Data e hora: 13/05 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

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