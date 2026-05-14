Juventude provoca Roger Machado após eliminar o São Paulo

Ex-clube de Roger Machado, o Juventude provocou o treinador após eliminar o São Paulo da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Em suas redes sociais, o clube gaúcho respondeu a um vídeo do técnico do Tricolor reagindo ao terceiro gol do alviverde, que selou a classificação e a vitória por 3 a 1.

"Fica tisti não, Roger Machado", escreveu o clube.

Fica tisti não, Roger Machado 😘 https://t.co/A8rwRiuuBs — E.C. Juventude (@ECJuventude) May 14, 2026

Roger Machado teve duas passagens pelo Juventude, em 2014 e em 2024. Somando as duas ocasiões, o treinador somou 42 jogos e conquistou 14 vitórias pela equipe, além de 16 empates e 12 derrotas.

Demissão

A eliminação desta quarta resultou na demissão do técnico Roger Machado. Ele se despede do São Paulo pouco mais de dois meses após assumir o comando do clube. Ele foi contratado no dia 10 de março deste ano, após a saída de Hernán Crespo, e já enfrentava rejeição de parte da torcida desde a sua chegada.

Ao todo, foram 17 partidas à frente do Tricolor, com sete vitórias, quatro empates e seis derrotas somadas, que totalizam um aproveitamento de 49%.

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