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Juventude provoca Roger Machado após eliminar o São Paulo

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Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 13/05/2026 às 22:20 • Atualizado 13/05/2026 às 23:47

Ex-clube de Roger Machado, o Juventude provocou o treinador após eliminar o São Paulo da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Em suas redes sociais, o clube gaúcho respondeu a um vídeo do técnico do Tricolor reagindo ao terceiro gol do alviverde, que selou a classificação e a vitória por 3 a 1.

"Fica tisti não, Roger Machado", escreveu o clube.

Roger Machado teve duas passagens pelo Juventude, em 2014 e em 2024. Somando as duas ocasiões, o treinador somou 42 jogos e conquistou 14 vitórias pela equipe, além de 16 empates e 12 derrotas.

Demissão

A eliminação desta quarta resultou na demissão do técnico Roger Machado. Ele se despede do São Paulo pouco mais de dois meses após assumir o comando do clube. Ele foi contratado no dia 10 de março deste ano, após a saída de Hernán Crespo, e já enfrentava rejeição de parte da torcida desde a sua chegada.

Ao todo, foram 17 partidas à frente do Tricolor, com sete vitórias, quatro empates e seis derrotas somadas, que totalizam um aproveitamento de 49%.

Próximo jogo do São Paulo

  • Jogo: Fluminense x São Paulo
  • Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) | 19h (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro
  • Local: Maracanã

 

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