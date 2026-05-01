Reforçado, São Paulo intensifica preparação com foco no Bahia

O São Paulo treinou no SuperCT visando ao confronto com o Bahia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade contou com a presença de Lucas, que, após participar do treino na última quinta-feira, voltou a trabalhar sem restrições nesta sexta. Além dele, os lesionados Marcos Antônio e Pablo Maia retornaram ao gramado pela primeira vez.

A equipe comandada por Roger Machado enfrenta o Bahia neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Desfalques e retornos

Após conviver com muitos problemas médicos nas últimas partidas, o São Paulo recebeu boas notícias nesta sexta-feira. Mais uma vez, Lucas treinou normalmente e pode reforçar a equipe no duelo contra o Bahia.

Marcos Antônio (lesão no músculo reto femoral direito) realizou corridas no gramado pela primeira vez desde a lesão, sofrida no dia 15 de abril. Já Pablo Maia (fratura na face) deu sequência ao processo de recuperação com atividades físicas no campo. O volante se recupera de uma cirurgia realizada no dia 10 de abril. Apesar da evolução, ambos ainda não devem ser relacionados para o confronto.

Por outro lado, Rafael Tolói segue como desfalque. O zagueiro permaneceu no REFFIS Plus tratando dores na panturrilha esquerda. Além dele, o atacante Ferreira continua em recuperação de um edema muscular e é ausência confirmada para o jogo.

Como foi o treino?

Os trabalhos começaram com a exibição de um vídeo pela comissão técnica de Roger Machado. Na sequência, os jogadores foram ao gramado para o aquecimento.

Depois, o elenco foi dividido em três equipes para um exercício tático. Enquanto dois times se enfrentavam, o terceiro realizava atividades de posse de bola em campo reduzido. Por fim, alguns atletas treinaram cobranças de falta.

𝑫𝒊𝒂 𝒅𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒍𝒉𝒐 e de treino no SuperCT!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/xVedD2mw4S — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 1, 2026

Próximo jogo do São Paulo

São Paulo x Bahia (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

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