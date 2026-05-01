São Paulo defende sete anos de invencibilidade como mandante contra o Bahia

O São Paulo entra em campo neste domingo defendendo uma marca importante diante do Bahia: o Tricolor não perde para o adversário como mandante há sete anos. A última derrota são-paulina em seus domínios para o clube baiano aconteceu em 2019.

Desde então, o São Paulo disputou cinco partidas como mandante no confronto e manteve a invencibilidade, com três vitórias e dois empates. Nesse período, venceu o Bahia por 2 a 0 em 2025, por 3 a 1 em 2024, empatou por 0 a 0 em 2023, triunfou por 1 a 0 em 2021 e ficou no 1 a 1 em 2020.

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Além da sequência positiva, o retrospecto recente também mostra consistência defensiva do São Paulo no duelo. Nos cinco jogos, o Tricolor Paulista balançou as redes sete vezes e sofreu apenas dois gols.

A última derrota em casa aconteceu na Copa do Brasil de 2019, quando o Bahia saiu com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final. Naquela ocasião, inclusive, o São Paulo perdeu o segundo jogo pelo mesmo placar e foi eliminado da competição nacional.

São Paulo x Bahia

São Paulo e Bahia se enfrentam neste domingo, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o duelo às 16h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

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São Paulo no Brasileiro

O Tricolor Paulista ocupa a quarta posição da tabela do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. Na última rodada, venceu o Mirassol por 1 a o e encerrou a sequência de dois jogos sem vencer na competição nacional.