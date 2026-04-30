Lucas treina sem restrições, e São Paulo foca no jogo com o Bahia pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, o São Paulo deu sequência à preparação para enfrentar o Bahia, em compromisso válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Moura, recuperado de fraturas nas costelas, treinou com o restante do grupo sem restrições.

A bola rola para São Paulo e Bahia neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Como foi o treino

Os jogadores que chegaram da Colômbia na quarta-feira se reapresentaram e se juntaram ao restante do elenco que não viajou. Já os que atuaram por maior tempo no empate com o Millonarios, fizeram atividades regenerativas e corrida no campo.

Os demais realizaram o aquecimento sob o comando da preparação física, seguido de um trabalho tático posicional, com construções de jogadas e finalizações. Por último, tiveram um jogo de 11 contra 11 em espaço reduzido.

Treino, foco e ajustes para o duelo com o Bahia pelo @Brasileirao! 🏟️ Adquira seu ingresso para a partida do próximo domingo (3), às 16h, em Bragança Paulista > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/tedQsamEPq — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 30, 2026



Novidade e ausência

Outra novidade nesta manhã de treinamento foi Pablo Maia. O volante, que passou por cirurgia no dia 10 de abril para corrigir fraturas no nariz e na face, foi a campo e está em processo de preparação física.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Em contrapartida, o zagueiro Rafael Toloi, que deixou o jogo contra o Mirassol com dores na panturrilha esquerda, permaneceu nas instalações do SuperCT para tratamento.

São Paulo no Brasileiro

O Tricolor Paulista ocupa a quarta posição da tabela do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. Na última rodada, venceu o Mirassol por 1 a o e encerrou a sequência de dois jogos sem vencer na competição nacional.