São Paulo encaminha renovação de Calleri e trata situação de Lucas com cautela

*Por Janice de Castro.
O São Paulo avançou nas tratativas envolvendo Jonathan Calleri e Lucas Moura. Enquanto o clube encaminha a renovação do contrato do atacante argentino, atualmente válido até o fim de 2026, a situação de Lucas, que também tem vínculo até dezembro deste ano, é tratada com mais cautela, sobretudo por questões físicas do jogador revelado pelo Tricolor.
De acordo com apuração da reportagem da Gazeta Esportiva, São Paulo e Calleri já têm um acordo encaminhado, restando apenas ajustes finais. O modelo segue o mesmo adotado com Luciano: renovação por mais uma temporada, com metas que podem estender o vínculo automaticamente até 2028.
Após sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo em 2025, que o tirou de grande parte da temporada, Calleri voltou a ser o principal nome do ataque tricolor. Em 2026, o atacante de 32 anos soma 11 gols em 23 partidas e é o artilheiro da equipe comandada por Roger Machado.
E o Lucas?
A situação de Lucas Moura é mais sensível. Apesar de também ter contrato até o fim de 2026, a diretoria são-paulina adota cautela antes de avançar em uma renovação.
Dois fatores pesam na negociação. O primeiro é o alto salário do jogador, considerado um entrave em meio ao cenário financeiro do clube. O segundo é a condição física recente: nas últimas temporadas, o atacante tem convivido com lesões frequentes, o que o tirou de momentos importantes.
Diante disso, o São Paulo pretende retomar as conversas durante a pausa para a Copa do Mundo, entre junho e julho.
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Rafael fica?
Por outro lado, o goleiro Rafael deve seguir no clube. O jogador recebeu propostas de Bahia e Cruzeiro, mas recusou ambas e já indicou à diretoria o desejo de permanecer no Tricolor.
Próximo jogo do São Paulo
Domingo, 3 de maio de 2026
Jogo: São Paulo x Bahia
Competição: Campeonato Brasileiro
Hora: às 16h (de Brasília)
Local: Morumbi