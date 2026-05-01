São Paulo divulga balanço de 2025 com superávit; veja detalhes

O São Paulo apresentou, na última quinta-feira, o balanço financeiro relativo ao exercício de 2025. O clube fechou o ano com superávit de R$ 56,9 milhões e dívida bruta de R$ 858 milhões. Os números ainda correspondem à gestão de Julio Casares, mas o demonstrativo foi rejeitado pelo Conselho Deliberativo no final de março, por 210 votos a 24.

A dívida bruta do São Paulo teve redução de R$ 110 milhões, em comparação aos R$ 968 milhões registrados ao final de 2024.

A receita operacional do São Paulo em 2025 totalizou R$ 1,073 bilhão, representando um aumento superior a R$ 300 milhões. Por outro lado, o clube teve despesas operacionais de R$ 1,016 bilhão, resultando no superávit final de R$ 56,9 milhões.

𝑫𝒊𝒂 𝒅𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒍𝒉𝒐 e de treino no SuperCT!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/xVedD2mw4S — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 1, 2026

Chama atenção o aumento nos gastos com intermediação na venda de jogadores. Em 2024, o Tricolor havia desembolsado R$ 4 milhões, enquanto em 2025 esse valor saltou para R$ 31,8 milhões, um crescimento de 680%.

Em contrapartida, o São Paulo também ampliou significativamente as receitas com negociações de atletas. Foram R$ 283 milhões arrecadados em 2025, montante 204% superior aos R$ 93 milhões de 2024.

Também é possível ver no relatório que o São Paulo teve R$ 729 milhões de custos gerais com o futebol, sendo R$ 405 milhões de salários de jogadores e direitos de imagem.

Torcida que conduz

Outro destaque positivo do balanço foi o aumento das receitas provenientes do estádio e a expansão do programa de sócio-torcedor. Nesse segmento, o Tricolor registrou crescimento de 9%, com arrecadação de R$ 56,2 milhões em 2025, contra R$ 51,6 milhões no ano anterior.

No Morumbis, o avanço foi ainda mais expressivo. A receita do estádio passou de R$ 73,5 milhões em 2024 para R$ 118,9 milhões em 2025.

Veja as principais receitas do São Paulo em 2025:

Negociação de atletas: R$ 283,8 milhões;

R$ 283,8 milhões; Direitos de transmissão: R$ 245,1 milhões;

R$ 245,1 milhões; Publicidade: R$ 121,3 milhões;

R$ 121,3 milhões; Estádio: R$ 118,9 milhões;

R$ 118,9 milhões; Sócio torcedor: R$ 56,2 milhões.

Veja, agora, as principais despesas do clube em 2025:

Gastos com pessoal: R$ 340,9 milhões;

R$ 340,9 milhões; Direitos de imagem: R$ 102,5 milhões;

R$ 102,5 milhões; Amortização de contratos: R$ 97,5 milhões;

R$ 97,5 milhões; Gastos operacionais: R$ 59,2 milhões;

R$ 59,2 milhões; Gastos jurídicos e contingências: R$ 49,1 milhões.

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