Nenê pede personalidade ao São Paulo para buscar título em Itaquera

Apesar da superioridade, o São Paulo não conseguiu furar o bloqueio do Corinthians e empatou por 0 a 0 na primeira final do Campeonato Paulista, no Morumbi. Um dos jogadores mais experientes do elenco, o meia Nenê pede personalidade ao time tricolor para sair de Itaquera com o título no próximo domingo.

“Nós não tivemos tantas chances claras, mas fomos mais agressivos, normal, estávamos dentro de casa e tínhamos que tentar fazer o resultado. No primeiro tempo estávamos bem no jogo, tivemos umas duas chances no segundo tempo, mas faz parte, é final, está tudo aberto. O time entrou bem, e agora é ter personalidade no próximo jogo para ir em busca do título”, avaliou o camisa 10.

O experiente armador de 37 anos também indicou qual deve ser a postura adotada pelo time no jogo de volta e quebrar o tabu de jamais ter vencido na arena alvinegra. Em dez Majestosos disputados em Itaquera, o São Paulo perdeu sete vezes e empatou outras três.

“É ter cabeça tranquila, estar focado o tempo inteiro no jogo, saber que um pequeno detalhe pode definir o jogo e ter personalidade para ir lá e jogar nosso futebol como fizemos nos últimos jogos”, receitou Nenê, que entrou no segundo tempo na vaga de Everton e que desperdiçou a chance de marcar o gol da vitória ao errar finalização dentro da pequena área.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Entrei para ajudar, dei meu máximo. Aquela bola podia… foi muito rápida a jogada, não sei se foi o Antony que cruzou… Mas eu estava bem, com vontade, espero que no próximo jogo, se tiver oportunidade, a gente possa ajudar a conquistar esse título tão importante para nós e para a nossa torcida”, concluiu.

Com o empate no Morumbi, o vencedor do jogo de volta se sagrará campeão estadual. Uma nova igualdade leva a decisão para a disputa por pênaltis. De folga nesta segunda-feira, o São Paulo se reapresenta na tarde desta terça, no CT da Barra Funda.