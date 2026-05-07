Com reservas, São Paulo empata com O'Higgins e segue na liderança da Sul-Americana

O São Paulo empatou por 0 a 0 com o O'Higgins-CHI, na noite desta quinta-feira, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e chegou ao terceiro jogo sem vencer na temporada. Com isso, a equipe de Roger Machado desperdiçou a chance de encaminhar a vaga às oitavas de final.

Situação da tabela

Com este resultado, o São Paulo se mantém na liderança do Grupo C, com oito pontos conquistados em quatro jogos. A equipe segue invicta, com duas vitórias e dois empates, ainda sem tomar gols na competição. O O'Higgins segue na vice-liderança, com sete.

📋 Resumo do jogo

🔵🟡 O'HIGGINS 0 x 0 SÃO PAULO 🔴⚫⚪

🏆 Competição: Copa Sul-Americana (4ª rodada)

🏟️ Local: Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (CHI)

📅 Data: 7 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: às 19h (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Brizuela, Garrido, Leiva (O'Higgins); Djhordney, Sabino (São Paulo)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro : Yael Falcon (ARG)

: Yael Falcon (ARG) Assistentes : Facundo Rodriguez (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)

: Facundo Rodriguez (ARG) e Pablo Acevedo (ARG) VAR: German Delfino (ARG)

Gol

Nenhum

🔵🟡 O'Higgins

Carabalí; Faúndez, Garrido, Brizuela e Pavez; Leiva, Ogaz e Sarrafiore; Rabello (Vecino), González e Castillo.

Técnico: Lucas Bovaglio

🔴⚫⚪ São Paulo

Coronel; Igor Felisberto, Osório, Doria e Enzo Díaz; Luan (Sabino), Djhordney (Danielzinho) e Cauly (Negrucci); Tapia (Lucca), André Silva e Ferreirinha (Artur).

Técnico: Roger Machado

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O O'Higgins começou o jogo com maior posse de bola, mas, nos primeiros 15 minutos, não levou perigo ao gol do São Paulo, enquanto o Tricolor, logo no início, perdeu chance com Ferreirinha, que mandou por cima da meta. Aos 11, após contra-ataque, González arriscou de longe e mandou por cima do travessão de Coronel.

Por volta dos 20 minutos, o São Paulo conseguiu ficar mais com a bola, mas não conseguiu criar perigo contra a meta do time chileno. Apenas aos 28, o O'Higgins voltou a finalizar. Igor Felisberto perdeu o domínio, e Sarrafiore avançou pela esquerda. Ele tocou para Pavez, que cruzou na área em direção a González. Contudo, o atacante cabeceou mal e mandou por cima do gol de Coronel.

O Tricolor tentou responder em seguida, mas Ferreirinha isolou. A equipe visitante abusou de erros e nem na tentativa de ligação direta com André Silva conseguiu levar perigo. Na reta final, o O'Higgins incomodou. González lançou na área para Castillo cabecear, mas Dória afastou. Após a cobrança de escanteio, Sarrafiore ficou com a sobra na entrada da área e mandou em cima da marcação.

Segundo tempo

Por pouco, o O'Higgins não abriu o placar ainda antes do primeiro minuto do segundo tempo. Faúndez cobrou lateral para a área, Castillo desviou de cabeça e a bola sobrou com Sarrafiore. O camisa 7 da equipe chilena teve espaço para ajeitar e soltar uma pancada no travessão de Coronel. Os donos da casa tiveram mais uma boa chance aos quatro minutos. Após cobrança de falta, o goleiro do São Paulo afastou mal, Leiva ficou com o rebote, finalizou e acertou a trave.

A melhor chance do São Paulo foi em um contra-ataque aos 13 minutos. Cauly começou a jogada pela direita e acionou André Silva, que deu bom passe para Tapia dentro da área. O camisa 14 se jogou na bola para finalizar, mas viu Carabalí sair bem e fazer grande defesa. Na sequência, Coronel foi quem apareceu para defender um cabeceio de Castillo na área. O Tricolor chegou com perigo mais uma vez aos 17, com Tapia, que dividiu com Carabalí, mas viu o árbitro marcar falta.

Aos 26, Coronel evitou o gol do O'Higgins. Faúndez cobrou lateral pela direita e acionou González no ataque. Ele ganhou da marcação são-paulina, deixando Enzo Díaz e Osório para trás, e bateu cruzado de dentro da área para grande defesa do goleiro são-paulino. Aos 43, Leiva ficou com a bola após cobrança de falta, mas desperdiçou mais uma chance para marcar.

Próximos jogos

O'Higgins

Jogo: O'Higgins x Everton

Competição: Campeonato Chileno (5ª rodada)

Data e hora: 10 de maio de 2026 (domingo), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (CHI)

São Paulo

Jogo: Corinthians x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e hora: 10 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)