São Paulo vira sobre o Corinthians e estreia com vitória no Paulistão Feminino

Nesta quinta-feira, o São Paulo estreou no Paulistão Feminino com vitória sobre o Corinthians. O Tricolor Paulista venceu seu rival alvinegro por 2 a 1, de virada, no Estádio da Fazendinha.
Situação da tabela
Com o resultado, o São Paulo somou seus primeiros três pontos e ocupa a terceira colocação do campeonato, enquanto o Timão segue zerado, na sexta posição.
⚫⚪CORINTHIANS 1 X 2 SÃO PAULO🔴⚪⚫
🏆 Competição: Paulistão Feminino - Rodada 1
🏟️ Local: Estádio da Fazendinha, São Paulo (SP)
📅 Data: 7 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Gisela, aos 9' do 1ºT (Corinthians)
- ⚽ Maricel Pereyra, aos 17' do 1ºT (São Paulo)
- ⚽ Mylena Carioca, aos 28' do 2ºT (São Paulo)
Como foi o jogo
O Corinthians saiu na frente com apenas nove minutos de jogo. Gisela Robledo roubou a bola e, de muito longe, acertou um chute no ângulo para tirar o zero do placar. Aos 17, Maricel Pereyra teve espaço e, também de fora da área, chutou para empatar para o São Paulo.
Ainda no primeiro tempo, em cobrança de escanteio, Mylena Carioca subiu na primeira trave e cabeceou para encobrir a goleira Rillary e marcar o gol da virada são-paulina.
Próximo jogo
Corinthians e São Paulo voltam a se enfrentar nesta segunda-feira, às 21h30 (de Brasília), desta vez pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino, novamente no Estádio da Fazendinha.