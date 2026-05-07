Adversário do São Paulo, O’Higgins vive sequência invicta desde revés para o Tricolor na Sul-Americana

O São Paulo terá pela frente nesta quinta-feira um adversário em boa fase na temporada. Pela Copa Sul-Americana, o Tricolor encara o O’Higgins, que chega para o confronto embalado por uma sequência de quatro jogos sem derrotas, com três vitórias e um empate no período.

A bola rola para o duelo da quarta rodada da fase de grupos às 19h (de Brasília), no estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (Chile). Uma vitória para qualquer um dos lados garante a liderança do grupo C da competição continental.

A última derrota do clube chileno foi justamente para o São Paulo, no dia 14 de abril, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0, no Morumbis, com gols de Luciano e Artur.

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Desde então, o O’Higgins retomou o bom momento na temporada. Pelo Campeonato Chileno, venceu o Cobresal por 3 a 2 e superou o Ñublense por 2 a 0, ambos fora de casa. Já pela Sul-Americana, bateu o Boston River por 2 a 0, em duelo marcado por duas expulsões da equipe uruguaia.

O único empate da sequência após a derrota para o São Paulo foi no compromisso mais recente. O O'Higgins ficou no 1 a 1 com o Deportes Limache, pela Copa da Liga Chilena, e ampliou a série sem derrotas para quatro jogos.

São Paulo quer a liderança

Agora, o São Paulo busca repetir o resultado do primeiro jogo entre as equipes para voltar a vencer na temporada e assumir a liderança. O Tricolor é o atual líder, com sete pontos - seguido pelo O'Higgins, no segundo lugar, com um a menos.

Para a partida, o técnico Roger Machado tem três desfalques confirmados por lesão. São eles: o meia-atacante Lucas Moura, o zagueiro Alan Franco e o lateral direito Lucas Ramon.