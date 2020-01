Corinthians segura empate com São Paulo em final truncada no Morumbi

A primeira final do Campeonato Paulista de 2019 não teve um vencedor. Jogando neste domingo, em um Morumbi lotado, São Paulo e Corinthians disputaram um clássico truncado e com poucas emoções. Apoiado maciçamente por sua torcida, o Tricolor até tentou, mas não conseguiu furar a já conhecida retranca alvinegra, que garantiu o 0 a 0 ao término dos primeiros 90 minutos decisivos.

Com o resultado, o vencedor do jogo de volta se sagrará campeão estadual. Um novo empate leva a decisão para a disputa por pênaltis. Enquanto o Timão buscará o seu 30º título paulista, o Tricolor tentará levantar a taça pela 22ª vez na história da competição.

A grande decisão do Campeonato Paulista 2019 acontecerá no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Corinthians. Antes, porém, o Timão tem um compromisso pela Copa do Brasil: o jogo de ida da quarta fase contra a Chapecoense, às 21h30 (de Brasília) de quarta-feira, na Arena Condá. Já o São Paulo terá a semana inteira livre para se preparar para a final.

O Jogo – Com a lesão muscular de Liziero, que virou desfalque de última hora, Cuca improvisou Everton como segundo volante e colocou Gonzalo Carneiro para ser a referência na área. Fábio Carille, por sua vez, confirmou os indícios da semana promovendo as entradas de Jadson e Ramiro nas vagas de Sornoza e Pedrinho, respectivamente.

Mesmo empurrado por quase 60 mil pessoas, o São Paulo viu o Corinthians mudar um pouco sua postura em relação aos últimos jogos e criar a primeira chance de gol. Em boa jogada individual pela esquerda, Clayson passou por três marcadores e bateu de direita, obrigando Tiago Volpi a trabalhar.

Com dificuldades para penetrar na área rival, o Tricolor respondeu de longe. Everton percebeu Cássio adiantado e arriscou o chute da intermediária, mas o goleiro se recuperou e mandou para escanteio. Aos 27 minutos, o Corinthians sofreu uma baixa: Júnior Urso se machucou após uma dividida e precisou ser substituído por Richard.

Aos 39, os jogadores do São Paulo pediram pênalti após Everton Felipe chutar a bola no braço de Ralf, que estava dentro da área. No entanto, informado pelo VAR, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira não assinalou a infração. A melhor chance de gol do primeiro tempo aconteceu nos acréscimos, quando Arboleda testou firme após cobrança de escanteio, e Cássio salvou em cima da linha.

Para aumentar o poder de criação da equipe na etapa complementar, Cuca atendeu a um pedido que a torcida fez no intervalo e voltou com Hernanes no lugar do apagado Carneiro. Em 12 minutos, o Profeta finalizou três vezes: o primeiro chute parou na barreira, o segundo foi por cima do gol e o terceiro exigiu boa defesa de Cássio.

Mais fechado do que no primeiro tempo, o Corinthians passou a apostar de vez na bola área. Em uma delas, Gustagol finalmente apareceu no jogo e desviou cruzamento de Fagner, levando algum perigo à meta tricolor. Utilizando a mesma estratégia, o São Paulo criou duas boas chances, mas Nenê e Everton Felipe não aproveitaram os bons cruzamentos de Antony.

Em sua última cartada, Cuca colocou Helinho no lugar de Igor Gomes, enquanto Carille respondeu com Mateus Vital na vaga de Jadson. Em menos de dois minutos, ambos os times desperdiçaram boas oportunidades: aos 36, Henrique subiu sozinho, mas furou o cabeceio e, aos 37, Hernanes soltou a pancada da entrada da área, errando por pouco o alvo na última chance do jogo.

Nos acréscimos, o VAR voltou a ser acionado, desta vez para verificar um suposto pênalti em Henrique após cruzamento na área do São Paulo. A arbitragem, contudo, viu impedimento de Vagner Love no lance e não marcou a infração para alívio da torcida tricolor.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 X 0 CORINTHIANS

Local: estádio do Morumbi, em São Paulo

Data: 14 de abril de 2019, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Emerson Augusto de Carvalho

Público: 58.713 presentes

Renda: R$ 6.350.830,00

Cartões amarelos: Igor Gomes (São Paulo); Ramiro (Corinthians)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Everton (Nenê) e Igor Gomes (Helinho); Antony, Everton Felipe e Gonzalo Carneiro (Hernanes)

Técnico: Cuca

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Carlos; Ralf, Júnior Urso (Richard) e Jadson (Mateus Vital); Ramiro (Vagner Love), Clayson e Gustagol

Técnico: Fábio Carille