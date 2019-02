Mancini põe à prova bom retrospecto contra o Corinthians no Majestoso

Anunciado na última quinta-feira como treinador interino do São Paulo até que Cuca esteja apto para assumir o cargo em definitivo, Vagner Mancini fará sua estreia contra o Corinthians no Majestoso marcado para este domingo, às 19 horas (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista, em Itaquera.

Se o Tricolor Paulista tem sofrido para vencer o clássico no histórico recente, Mancini é tido pelo rival alvinegro como uma pedra no sapato. Em 2017, foi o Vitória comandado pelo treinador o responsável pelo fim da invencibilidade de 34 jogos do Corinthians, superando a equipe de Fábio Carille em Itaquera por 1 a 0, partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão.

Desde que começou a carreira profissionalmente, Mancini enfrentou o Corinthians 17 vezes, somando três vitórias, dez empates e quatro derrotas. Nessas partidas, suas equipes marcaram 14 gols e sofreram 17.

Desde o feito contundente na Arena, Mancini voltou à Itaquera em duas oportunidades, e não teve a mesma sorte, já que empatou pela edição seguinte do Brasileirão e foi derrotado na Copa do Brasil do mesmo ano, ambas partidas dirigindo o Vitória. Ao todo, comandando equipes na casa corintiana, o treinador soma uma vitória, três empates e duas derrotas.

“É importante quando o atleta olha e vê alguém acostumado a vencer. Muitas vezes, dentro do jogo, quando aperta, o cara olha para o treinador. Ele tem que ver um cara forte, que tenha postura, um cara que sabe que vai vir uma ideia diferente. Ele pode ir lá e não só ganhar pelo jogo dele, mas também por outras questões”, comentou o treinador, que tem um aproveitamento superior ao próprio São Paulo na casa corintiana (33,3% a 11,1%)

“Eu acho importante quando você tem um bom retrospecto, mas sei que isso não conta muito. Assim como já venci, empatei e perdi. O mais importante para nós, além da vitória, é readquirir a confiança”, completou.

Vagner Mancini foi confirmado na última quinta-feira como treinador interino do São Paulo por conta do afastamento de André Jardine e da espera por Cuca, que aguarda até meados de abril, quando recebe a liberação médica, para assumir a função em definitivo. Logo de cara, o novo comandante tricolor colocará á prova o bom retrospecto diante do Corinthians para começar a trajetória na função com o pé direito.

Mancini tem 52 anos e já comandou o Paulista, Al Nasr, Grêmio, Vitória, Santos, Vasco, Guarani, Ceará, Cruzeiro, Sport, Náutico, Atlético-PR, Botafogo e Chapecoense. O São Paulo, mesmo que por um curto período, será o 16º clube treinador por ele, que já conquistou a Copa do Brasil (2005), o Campeonato Baiano (2008 e 2016), o Campeonato Cearense (2011) e o Campeonato Catarinense (2017).