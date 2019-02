Cuca será o substituto de Jardine, e Mancini assume interinamente

Com a o fim da trajetória de André Jardine à frente do time profissional do São Paulo graças à eliminação precoce na Pré-Libertadores na última quarta-feira, a diretoria anunciou a escolha de Cuca para ser o novo técnico do clube com contrato até o final de 2020. Em pronunciamento no Centro de Treinamento da Barra Funda, o executivo de futebol Raí e o presidente Leco confirmaram que o ex-comandante do Santos assumirá o time no dia 15 de abril, quando espera estar recuperado de problemas cardíacos.

“Nessa mudança de rumo também conversamos bastante sobre os nomes que poderiam substituir André Jardine e foi unânime que o nome é o Cuca. O Cuca vai ser o novo treinador do São Paulo. Já conversamos com ele, não só eu, e ele se mostrou bastante motivado para participar desse desafio. Ele está com um problema momentâneo, um problema médico, que deve se resolver em um período breve, alguns meses, e por isso não poderá assumir agora”, revelou Raí nesta quinta-feira.

Até que Cuca assuma o comando do São Paulo, o coordenador técnico Vagner Mancini será o treinador interino do clube. Ele comandará o São Paulo já no clássico deste domingo, contra o Corinthians, em Itaquera. Cuca, inclusive, estará em contato direto com o comandante provisório do Tricolor e será visto eventualmente no CT da Barra Funda mesmo não assumindo a equipe.

O que impede Cuca de assumir prontamente o São Paulo é um prazo dado pelo seu médico. O novo técnico do Tricolor não tem qualquer limitação, pode fazer exercícios físicos, praticar esportes e até mesmo ingerir bebidas alcoólicas. A única coisa da qual ele precisa ficar distante é do estresse.

Essa será a segunda passagem de Cuca como técnico do São Paulo. Ele comandou o Tricolor em 2004, levando o time à semifinal da Libertadores da América, na qual foi eliminado pelo Once Caldas. O principal trabalho de sua carreira foi no Atlético-MG, no qual foi campeão da Libertadores em 2013.

Seu último trabalho foi no Santos. Cuca chegou ao Alvinegro Praiano com a missão de reerguer a equipe, que não teve bom desempenho sob comando de Jair Ventura. O treinador conseguiu encerrar o ano em décimo lugar do Campeonato Brasileiro, posição que deu ao clube uma vaga na Copa Sul-Americana.

*Especial para a Gazeta Esportiva