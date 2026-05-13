Presidente da CBF vê renovação com Ancelotti até 2030 na "reta final"

O presidente da CBF, Samir Xaud, comentou nesta terça-feira, em entrevista coletiva no Beira-Rio, temas importantes envolvendo a Seleção Brasileira e o futebol nacional. O dirigente falou sobre uma possível renovação de Carlo Ancelotti e garantiu que a entidade está muito perto de conseguir um acordo para prolongar o vínculo com o italiano até a Copa do Mundo de 2030.

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"A intenção da CBF é renovar até 2030"

Xaud afirmou que a intenção da entidade é ampliar o vínculo de Carlo Ancelotti até a Copa do Mundo de 2030. Segundo ele, restam apenas detalhes burocráticos para a conclusão do acordo.

“Já deixei bem claro que a intenção da CBF é renovar até 2030. Acho que o que falta são ajustes finos, ajustes jurídicos somente. Estamos aí em reta final dos últimos ajustes, mas já deixei claro que a intenção nossa é dar sequência a um trabalho”, afirmou.

O presidente também exaltou o currículo do treinador italiano. “Temos o técnico mais vencedor do mundo, que se dispôs a vir treinar uma seleção. Temos que aproveitar o máximo possível enquanto ele está aqui, para deixarmos um legado positivo para o futebol brasileiro”, completou.

Neymar

Questionado sobre uma possível convocação de Neymar, Xaud reforçou que a decisão cabe exclusivamente à comissão técnica de Ancelotti.

“O torcedor não é técnico. Eu não posso falar porque não sou técnico. Tenho certeza que a comissão tem autonomia. Não existe interferência externa nenhuma. Tenho certeza que os 26 que serão escolhidos serão os melhores dentro da proposta de jogo que ele quer implementar para trazer esse hexa”, acrescentou.

"Espanholização" do Brasileirão

O dirigente também comentou sobre a concentração de títulos nacionais entre Flamengo e Palmeiras, comparada ao domínio de Real Madrid e Barcelona na Espanha.

“Confesso que essa é a primeira vez que ouço esse termo, mas acredito que essa é uma responsabilidade de cada clube. Nem sempre quem gasta mais vence. Isso é o futebol, se decide dentro das quatro linhas”, afirmou.

“Os mais organizados, hoje, que estão chegando a mais títulos, Flamengo e Palmeiras, isso temos visto durante os últimos anos. Os outros clubes têm que correr atrás”, concluiu.

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