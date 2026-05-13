Fabrício Bruno celebra classificação do Cruzeiro na Copa do Brasil e comenta vaga na pré-lista da Seleção

O Cruzeiro se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira, ao vencer por 1 a 0 e eliminar o Goiás no Mineirão. Essencial para a vitória, o zagueiro Fabrício Bruno comentou sua intervenção em uma chance clara do adversário no segundo tempo e também falou sobre sua presença na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

"O futebol é maravilhoso por causa disso. Na rodada passada, pelo Brasileiro, um lance que eu fui tentar impedir novamente um gol, eu acabei fazendo um pênalti e hoje, em um lance semelhante, eu consegui tirar uma bola que deu a classificação para a gente, se a gente toma um gol ali seria um pouco mais difícil", celebrou.

"Fico feliz pelo jogo, nós enfrentamos uma equipe que, por mais que esteja na Série B, tem uma qualidade gigantesca, o Daniel, no ano passado quando ele veio aqui, ele já nos complicou um pouquinho com o estilo de jogo. Então é uma equipe que sabe jogar, uma equipe que tem bastante qualidade, jogadores qualificados. Mas sem dúvida nenhuma, classificação importante, faz parte da meta do clube durante a temporada, então fico feliz pela classificação.", acrescentou.

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Vai para a Copa?

Além de Fabrício Bruno, os jogadores Kaiki Bruno, Matheus Pereira e Kaio Jorge também foram incluídos por Carlo Ancelotti na lista de 55 nomes pré-selecionados para possivelmente defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Sobre a oportunidade, o zagueiro agradeceu e parabenizou seus companheiros.

"Fico feliz por ser lembrado pelo Ancelotti, eu estive com ele em algumas convocatórias. Fico feliz também pelos meus outros quatro companheiros que estão nessa pré-lista. É o que eu costumo falar, eu trabalho primeiro arduamente no dia a dia, primeiro para entregar resultado pelo Cruzeiro. E aí se for da vontade de Deus e do Mister eu estou aqui a disposição para ajudar ele.", comentou.

Próximo jogo do Cruzeiro

⚔️ Jogo: Palmeiras x Cruzeiro

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16

📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

🏟️ Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)