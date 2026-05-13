Lakers querem "dar tempo" para LeBron se decidir sobre seu futuro

O presidente de operações do Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, afirmou nesta terça-feira que concederá a LeBron James todo o tempo de que ele precisar para decidir seu futuro na NBA, embora tenha enfatizado que a próxima equipe que ele montar será construída em torno de Luka Doncic.

A vigésima terceira temporada de 'King James' chegou ao fim na noite de segunda-feira, com a eliminação definitiva dos Lakers pelo Oklahoma City Thunder nas semifinais da Conferência Oeste. Os atuais campeões da NBA venceram por 115 a 110 em Los Angeles, fechando a série com uma varrida de 4 a 0.

LeBron, que liderou sua equipe com 24 pontos e 12 rebotes, se recusou a dar qualquer pista sobre seus planos após a derrota, agora que seu contrato com os Lakers chegou ao fim.

"Não sei o que o futuro me reserva", disse o ala de 41 anos.

"Vou para casa, converso com minha família e, quando chegar a hora, vocês saberão o que decidi fazer", disse ele à imprensa.

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Doze horas depois, foi Pelinka quem compareceu diante da mídia para fazer um balanço da temporada da franquia de Los Angeles, uma temporada na qual, mais uma vez, a equipe ficou muito aquém de disputar o título.

"Nunca vi um jogador honrar o jogo dessa maneira", disse Pelinka referindo-se a James, líder da equipe nas últimas oito temporadas e destaque de seu título mais recente, conquistado em 2020.

"Ele dedicou tanto aos seus companheiros de equipe, a esta organização. O que mais desejamos é retribuir essa honra", afirmou Pelinka. "A primeira coisa que devemos fazer é dar a ele o tempo de que precisa para decidir seu próximo pass, para determinar se deseja jogar mais uma temporada na NBA".

"Todas as equipes, incluindo a nossa, ficariam entusiasmadas em ter LeBron James em seu elenco. É uma bênção em si mesma", acrescentou o dirigente, sentado ao lado do técnico JJ Redick.

Após seus elogios a James, Pelinka destacou que sua intenção é construir um elenco competitivo em torno do superastro esloveno Luka Doncic, um objetivo que parece incompatível com a oferta, por parte dos Lakers, de um contrato a LeBron semelhante ao seu atual, pelo qual ele recebe um salário anual de 52 milhões de dólares (cerca de R$ 255 milhões na cotação atual).

"O modelo de elenco que idealizamos será moldado em torno de Luka e das necessidades dele. Fica claro que ele é o líder e o jogador do futuro em torno de quem queremos construir o time da maneira correta", disse Pelinka a respeito de Doncic, cuja ausência devido a lesão durante estes playoffs comprometeu totalmente as ambições dos Lakers.

Com conteúdo da AFP*