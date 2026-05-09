Filho de Miranda marca, e sub-17 do São Paulo empata com Real Soccer pelo Paulista

Neste sábado, no no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, o sub-17 do São Paulo empatou em 1 a 1 com o Real Soccer pelo Paulistão da categoria. Lucas Miranda, filho do zagueiro ex-São Paulo e Seleção Brasileira, foi quem marcou o gol do Tricolor.
O São Paulo sofreu o gol aos 5 minutos do segundo tempo, mas o empate veio aos 38. Em cobrança de falta, Kauã Daniel bateu direto na trave, e a bola sobrou no pé do zagueiro Lucas Miranda, que não desperdiçou.
Aos 16 anos, inclusive, Lucas Miranda firmou vínculo seu primeiro vínculo profissional no São Paulo, com multa de 100 milhões de euros (cerca de R$ 577.700.000) para clubes internacionais.
Em rodada dupla contra o Real Soccer e fora de casa, Sub-15 venceu por 3 a 0, gols de Lucas Jorge, Luisinho e Kléber. Já o Sub-17 empatou em 1 a 1, gol de Lucas Miranda. Os jogos são válidos pelo Campeonato Paulista.
📸 Rubens Chiri / São Paulo FC#MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/u3z4HR78By
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 9, 2026
O próximo jogo do sub-17 acontece no próximo sábado (16), no CFA Laudo Natel, em Cotia, contra o Atlético Paulista, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Os atletas entram em campo às 11h (de Brasília).
Sub-15 vence
Mais cedo, no mesmo estádio, o sub-15 do São Paulo venceu o Real Soccer por 3 a 0, também pelo Campeonato Paulista Sub-15. Após controlar as ações ofensivas durante toda a partida, o Tricolor construiu o resultado no segundo tempo com gols de Lucas Jorge, Luisinho, em cobrança de pênalti, e Kléber.