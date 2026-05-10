Diniz x Roger: Majestoso coloca frente a frente técnicos em início de trabalho

O Majestoso deste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, colocará frente a frente dois treinadores em início de trabalho. Fernando Diniz, no Corinthians, e Roger Machado, no São Paulo, ainda buscam consolidar suas ideias e resultados nos novos clubes.

No Timão, Diniz assumiu o comando no início de abril e rapidamente melhorou o desempenho da equipe, principalmente na Libertadores. Sob seu comando, o Corinthians soma três vitórias e um empate no torneio continental, com sete gols marcados, apenas um sofrido e classificação antecipada às oitavas de final.

No geral, o treinador acumula cinco vitórias, dois empates e uma derrota em oito partidas. Além dos resultados, Diniz também tem méritos a se destacar: ajeitou o sistema defensivo, que cresceu de produção, e recuperou o futebol de Rodrigo Garro. Desde a chegada do técnico, o argentino já distribuiu cinco assistências e voltou a ser protagonista no setor ofensivo.

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Apesar da boa fase na Libertadores, o Corinthians ainda tenta reagir no Campeonato Brasileiro. O clube ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, e vê o clássico como oportunidade importante para ganhar confiança.

Do outro lado, Roger Machado completa neste domingo dois meses no comando do São Paulo. O treinador soma 15 jogos, com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, alcançando 55% de aproveitamento.



O São Paulo vive momento estável nas competições. A equipe lidera seu grupo na Copa Sul-Americana, está no G4 do Brasileirão e venceu o Juventude no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Mesmo assim, Roger ainda convive com críticas da torcida, principalmente relacionadas ao desempenho da equipe e às mudanças feitas durante os jogos.

O clássico também coloca frente a frente estilos diferentes. Enquanto Diniz prioriza posse de bola e pressão alta, Roger aposta em um São Paulo mais vertical e forte nas transições rápidas.

No histórico do confronto entre os treinadores, Roger Machado leva vantagem. Em jogos pela Série A, Fernando Diniz ainda não conseguiu vencer o atual técnico do São Paulo.

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.