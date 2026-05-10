Daronco analisa possível gesto obsceno de Bobadilla e não expulsa volante do São Paulo

O clássico entre Corinthians e São Paulo ganhou contornos de tensão no fim do primeiro tempo deste domingo, na Neo Química Arena. Após o gol de empate marcado por Luciano, aos 40 minutos, o volante Bobadilla virou alvo de reclamações dos jogadores corintianos por conta da comemoração realizada perto da torcida rival.

O meio-campista do São Paulo correu com a mão próxima à região genital, e o VAR acionou Anderson Daronco para revisar um possível gesto obsceno. A partida ficou paralisada por alguns minutos enquanto o árbitro analisava as imagens no monitor à beira do gramado.

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Depois da revisão, Daronco optou por não aplicar cartão ao atleta são-paulino e explicou a decisão pelo sistema de som do estádio. Segundo o árbitro, Bobadilla não tocou na genitália durante a comemoração.

“Após revisão, percebo o jogador do São Paulo comemorando o gol. Ele não encosta a mão na genitália. Situação de raça, sem cartão”, afirmou.

A decisão gerou forte reclamaação dos atletas do Corinthians, que lembraram expulsões recentes de Allan e André por gestos semelhantes em partidas do Timão.

Além da polêmica envolvendo Bobadilla, o clima esquentou após a comemoração do gol. Objetos foram arremessados no gramado por torcedores, e Calleri acabou atingido por um cigarro eletrônico, o que provocou confusão entre jogadores das duas equipes.