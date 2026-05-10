No Majestoso, Roger Machado completa dois meses à frente do São Paulo; veja números

Roger Machado completa, neste domingo, dois meses no comando do São Paulo com um Majestoso à vista. O Tricolor enfrenta o Corinthians, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).

O treinador completou 15 jogos no período, com sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Atualmente, o São Paulo de Roger Machado ostenta uma séria invicta de quatro partidas, apesar de ter empatado as últimas três. Antes, havia vencido Juventude e Mirassol.

Ao todo, Roger Machado totaliza 55% de aproveitamento pelo São Paulo. A equipe ocupa a liderança do Grupo C da Sul-Americana, com oito pontos, e está na quarta colocaçõ do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. Na Copa do Brasil, o time do Morumbis venceu a partida de ida da quinta fase por 1 a 0 contra o Juventude.

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No entanto, o treinador sofre desde a sua chegada fortes cobranças da torcida do São Paulo. Inclusive, no triunfo pela Copa do Brasil, Roger Machado foi vaiado.

Os torcedores alegam que as críticas ao comandante giram em torno do rendimento do time e das substituições, muitas vezes, vistas como ruins.

Veja o resultado dos jogos do São Paulo com Roger Machado: