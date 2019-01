Elenco, comissão e diretoria terão caras novas em retorno do São Paulo

Após 31 dias de férias, o São Paulo se reapresenta no início da tarde desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, para abrir os trabalhos da pré-temporada de 2019. A programação inclui a apresentação de reforços e um treino aberto à imprensa.

A partir das 13h30 (de Brasília), o atacante Pablo, os laterais Igor Vinícius e Léo Pelé, e o goleiro Tiago Volpi concedem suas primeiras coletivas de imprensa como atletas do Tricolor. Na sequência, os reforços se juntarão ao grupo para participarem de uma movimentação em campo, sob o comando do técnico André Jardine.

Principal contratação do clube nesta janela, Hernanes será apresentado em outra data, uma vez que viajará direto para os Estados Unidos, onde a equipe disputará a Copa Flórida na primeira metade de janeiro. O mesmo vale para o meia-atacante Biro Biro, anunciado na última quarta-feira.

As novidades, contudo, não param por aí. Na comissão técnica, as caras novas serão o preparador físico Carlinhos Neves, que retorna ao clube para sua terceira passagem, e o auxiliar Sandro Forner.

Neves fez parte da era de ouro do Tricolor, ajudando a equipe a conquistar os títulos do Campeonato Paulista, da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes (2005), além do tricampeonato consecutivo do Brasileirão (2006, 2007 e 2008).

Já Forner chega a pedido do técnico André Jardine, de quem recebeu o convite após estreitar relações em um curso de treinadores da CBF, em 2017. Os dois, inclusive, iniciaram os preparativos da pré-temporada ainda em dezembro.

Na direção, a novidade é Vagner Mancini. Anunciado de forma inesperada na última quarta-feira como substituto de Ricardo Rocha no cargo de coordenador de futebol, o profissional iniciará seus trabalhos nesta quinta, no CT. Seu último trabalho foi como técnico do Vitória, entre 2017 e 2018.

Em contrapartida, a reapresentação também marcará ausências de nomes como Sidão, Rodrigo Caio e Shaylon, negociados com Goiás, Flamengo e Bahia, respectivamente. Já Luan e Igor Gomes estão a serviço da Seleção Brasileira sub-20, que se prepara para a disputa do Sul-Americano do Chile, enquanto Antony reforça o Tricolor na Copa São Paulo.

No dia seguinte à reapresentação, o elenco viaja para os Estados Unidos, onde disputa a Copa Flórida. A estreia será contra o Eintracht Frankfurt-ALE, em 10 de janeiro. No dia 12, o adversário será o Ajax-HOL. O retorno ao Brasil está marcado para o dia 14.

No primeiro semestre, o São Paulo tem o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores como seus principais objetivos. No Estadual, o time estreia contra o Mirassol, no dia 20, provavelmente no Pacaembu – o Morumbi está em reformas. No torneio continental, o Tricolor encara o Talleres-ARG, em 6 de fevereiro. A volta será no dia 13, no Morumbi.