Massis garante permanência de Rui Costa e Roger Machado no São Paulo

Apesar da pressão da torcida, o presidente do São Paulo, Harry Massis, garantiu a permanência do técnico Roger Machado e do executivo de futebol Rui Costa no clube.

Na última quarta-feira, Massis se reuniu com lideranças do grupo Nova União, que reúne mais de 180 conselheiros. No encontro, o mandatário afirmou que o momento exige respaldo da diretoria ao trabalho da comissão técnica e do departamento de futebol.

"Ontem nos reunimos com lideranças do grupo Nova União, que representa mais de 180 conselheiros da instituição. Entendemos que o momento pede união de todos os são-paulinos para que, juntos, consigamos alcançar os resultados que esperamos", declarou.

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Desde que chegou ao clube, Roger Machado tem sido alvo de críticas. Mesmo na vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, o treinador foi vaiado no estádio.

Já Rui Costa, no cargo desde 2021, também enfrenta questionamentos por parte da torcida, apesar de participações em conquistas recentes. Decisões como a demissão de Hernán Crespo seguem entre os pontos criticados.

Por fim, Massis reforçou a importância do apoio vindo das arquibancadas para a sequência da temporada.

"É muito importante termos a torcida ao nosso lado, pois são o nosso grande combustível para lutar pelo melhor para a entidade. Queremos reforçar que Rui Costa e Roger Machado têm o apoio e a confiança da gestão e de toda a nossa coalizão no clube", concluiu.

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