Com bom início no São Paulo, Artur lidera estatísticas de criação do elenco

Contratado junto ao Botafogo no final de março, Artur tem sido uma grata surpresa desde que chegou ao São Paulo. Titular nas últimas quatro partidas do Tricolor na temporada, o atacante já possui participações importantes na equipe e lidera algumas das principais estatísticas de criação entre os jogadores do elenco.
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Desde a chegada de Artur, nenhum atleta do São Paulo tem mais grandes chances criadas (2) ou passes decisivos (15) que o atacante. Além disso, ele possui 34 duelos ganhos com a camisa tricolor e também lidera este quesito entre os jogadores do elenco.
No período, ele também se destaca como o que mais acertou dribles, com 12. Artur ainda é o segundo com maior nota média desde a sua contratação, de acordo com o Sofascore, sendo avaliado em 7,39.
Artur entre todos do @SaoPauloFC desde a sua estreia pelo clube:
1º em grandes chances criadas (2)
1º em passes decisivos (15)
1º em duelos ganhos (34)
1º em dribles certos (12)
2º em Nota Sofascore (7.39)
— Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 22, 2026
Ao todo, já são sete jogos pelo São Paulo, sendo seis como titular, somando um gol e duas assistências. No último compromisso da equipe, contra o Juventude, na última terça, ele foi o responsável pelo passe para o gol de Luciano, que deu a vitória ao Tricolor por 1 a 0.
Próximo jogo
- Jogo: São Paulo x Mirassol
- Data e horário: 25 de abril de 2026 (domingo) | 21h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Morumbis