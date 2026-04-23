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Com bom início no São Paulo, Artur lidera estatísticas de criação do elenco

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Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto / São Paulo FC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 23/04/2026 às 07:00

Contratado junto ao Botafogo no final de março, Artur tem sido uma grata surpresa desde que chegou ao São Paulo. Titular nas últimas quatro partidas do Tricolor na temporada, o atacante já possui participações importantes na equipe e lidera algumas das principais estatísticas de criação entre os jogadores do elenco.

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Desde a chegada de Artur, nenhum atleta do São Paulo tem mais grandes chances criadas (2) ou passes decisivos (15) que o atacante. Além disso, ele possui 34 duelos ganhos com a camisa tricolor e também lidera este quesito entre os jogadores do elenco.

No período, ele também se destaca como o que mais acertou dribles, com 12. Artur ainda é o segundo com maior nota média desde a sua contratação, de acordo com o Sofascore, sendo avaliado em 7,39.

Ao todo, já são sete jogos pelo São Paulo, sendo seis como titular, somando um gol e duas assistências. No último compromisso da equipe, contra o Juventude, na última terça, ele foi o responsável pelo passe para o gol de Luciano, que deu a vitória ao Tricolor por 1 a 0.

Próximo jogo

  • Jogo: São Paulo x Mirassol
  • Data e horário: 25 de abril de 2026 (domingo) | 21h (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro
  • Local: Morumbis

 

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