São Paulo confirma contratação de Biro Biro

São Paulo define a contratação de Biro Biro. Leia em: https://t.co/MGIhez3B1R pic.twitter.com/MqObGLfmhq — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 2, 2019

O São Paulo confirmou mais uma contratação para 2019. O meia-atacante Biro Biro, de 24 anos é o novo reforço do Tricolor e assinou contrato até o fim de 2022, após se desvincular do Shanghai Shenxin, da China, onde atuou por três temporadas. O jogador se junta a Hernanes, Thiago Volpi pablo, Léo Pelé e Igor Vinícius como novos nomes para o elenco de André jardine.

Carioca e revelado pelo Fluminense, Biro Biro participou do título do Campeonato Brasileiro de 2012 compondo o elenco e, a partir de 2013, começou a jogar de forma efetiva no Tricolor carioca. Em 2015 foi para a Ponte preta por empréstimo e se destacou na Macaca, anotando 13 gols em 45 jogos. O bom desempenho interessou o mercado chinês e, contratado pelo Shanghai Shenxin em 2016, teve um primeira temporada na Ásia muito boa, marcando 18 gols em 30 jogos.

O São Paulo ainda anunciou a chegada de nomes para a comissão técnica. Carlinhos Neves retornou ao clube para comandar a preparação física da equipe e Sandro Forner foi contratado para ser o auxiliar técnico de André Jardine.