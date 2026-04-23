Bobadilla volta, e Lucas inicia processo de transição física no São Paulo

Nesta quinta-feira, com novidades, o São Paulo se reapresentou no SuperCT e iniciou a preparação para o duelo com o Mirassol, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para a partida neste sábado, às 21h (de Brasília), no estádio Brico de Ouro, em Campinas (SP).

O volante Damián Bobadilla, recuperado de uma gastroenterocolite, retornou aos trabalhos e participou de parte das atividades com o restante do elenco. O jogador ainda fez um complemento nas instalações do CT.

Já o meia-atacante Lucas, que sofreu fraturas em duas costelas durante a partida contra o Atlético-MG, no dia 18 de março, foi liberado do departamento médico e iniciou os trabalhos de transição física. Junto a ele, esteve o atacante Ferreira, ausente dos últimos compromissos devido a um edema na região posterior da coxa esquerda.

A quinta-feira do elenco tricolor no SuperCT!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/6A9zaxggER — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 23, 2026



Como foi o treino?

As atividades começaram com um aquecimento que contou com exercícios de fundamentos técnicos. Na sequência, o técnico Roger Machado orientou um coletivo e encerrou a sessão com repetições de cruzamentos e finalizações.

Os atletas que atuaram por mais tempo contra o Juventude realizaram um outro trabalho, com exercícios focados em recuperação tanto na parte interna quanto no campo.

Enzo Díaz treina separado

Ainda com desgaste muscular elevado, o lateral esquerdo aqueceu junto com o grupo e realizou o restante dos exercícios do treinamento de forma individualizada, nas instalações do CT.

Situação do São Paulo

No último compromisso, o Tricolor Paulista estreou na Copa do Brasil com vitória sobre o Juventude por 1 a 0, no Morumbis. Mesmo assim, gerou insatisfação na torcida, que vaiou o time e o técnico Roger Machado após o apito final.

Já no Campeonato Brasileiro, a equipe são-paulina está na quarta posição, com 20 pontos. Na última rodada, perdeu para o Vasco de virada por 2 a 1, em São Januário, no Rio de Janeiro.

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