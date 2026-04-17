Desfalcado, São Paulo encerra preparação para pegar o Vasco; veja provável escalação

O São Paulo se reapresentou na tarde desta sexta-feira e finalizou a preparação para o duelo com o Vasco, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem uma longa lista de desfalques, com seis baixas confirmadas para o confronto.

Além de Rafael Tolói e Lucas Ramon, que estão suspensos, o São Paulo tem quatro lesionados. Ferreira (edema na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (cirurgia para correção de fraturas no nariz e na face), Lucas (fraturas em duas costelas) seguem o tratamento e irão perder mais um jogo.

Junto deles, o meio-campista Marcos Antônio se machucou no duelo com o O'Higgins, pela segunda rodada da Sul-Americana. O atleta lesionou o músculo reto femoral da coxa direita e ficará de fora por, pelo menos, seis semanas. Ou seja, ele só volta depois da Copa do Mundo.

E o treino?

O início do trabalho foi na parte interna do SuperCT, com Roger Machado exibindo um vídeo ao elenco do São Paulo. Na sequência, os atletas foram ao gramado e aqueceram.

Depois disso, Roger Machado comandou um treino tático, com foco em exercícios de saída de bola e construções de jogadas. Por fim, houve uma atividade em campo reduzido.

A atividade contou com o retorno do zagueiro Sabino, que estava aprimorando a forma física após uma sobrecarga na panturrilha direita. Dessa forma, é provável que o São Paulo vá para campo com: Rafael; Cédric (Maik), Sabino, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla e Cauly; Artur, Luciano e Calleri.

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