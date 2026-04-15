São Paulo confirma lesão de Marcos Antônio; veja detalhes

Nesta quarta-feira, o São Paulo confirmou uma lesão na coxa direita de Marcos Antônio. Segundo apuração da Gazeta Esportiva, o meio-campista deve ficar de fora por, pelo menos, seis semanas. Assim, ele só deve voltar após a pausa para a Copa do Mundo.

Titular contra o O'Higgins-CHI na última terça-feira, Marcos Antônio teve que deixar o campo logo aos 34 minutos da etapa inicial, após sentir dor muscular na região da coxa. O meio-campista se lesionou enquanto puxava um contra-ataque.

Após exames de imagem, foi constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Marcos Antônio já iniciou o tratamento no REFFIS Plus, em São Paulo.

O São Paulo, vale lembrar, já não tem à disposição o volante Pablo Maia, que fraturou o nariz e ossos da face após um choque no treino. Com isso, as opções para o setor contam com Danielzinho, Negrucci, Luan e Dhjordney.

Nesta temporada, Marcos Antônio soma 21 jogos pelo Tricolor, com três assistências. O meio-campista é a principal "engrenagem" da equipe de Roger Machado.

É a primeira lesão do meio-campista nesta temporada. A última vez que o jogador ficou indisponível por uma contusão foi em novembro de 2025, quando sentiu dores na região posterior da coxa esquerda após o jogo contra o Flamengo.

Confira os jogos que Marcos Antônio deve perder pelo São Paulo:

Vasco da Gama x São Paulo — 18/04— Campeonato Brasileiro

São Paulo x Juventude — 21/04— Copa do Brasil

São Paulo x Mirassol — 25/04— Campeonato Brasileiro

Millonarios (COL) x São Paulo — 28/04— Copa Sul-Americana

São Paulo x Bahia — 03/05— Campeonato Brasileiro

O’Higgins (CHI) x São Paulo — 07/05— Copa Sul-Americana

Corinthians x São Paulo — 10/05— Campeonato Brasileiro

Juventude x São Paulo — 13/05— Copa do Brasil

Fluminense x São Paulo —16/05 - Campeonato Brasileiro

São Paulo x Millonarios (COL) — 19/05 - Copa Sul-Americana

São Paulo x Botafogo — 23/05 — Campeonato Brasileiro

São Paulo x Boston River (URU) — 26/05 — Copa Sul-Americana

Remo x São Paulo — 30/05 — Campeonato Brasileiro

O volante Marcos Antonio, substituído no primeiro tempo da vitória sobre o O’Higgins (CHI) após sentir dores na região anterior da coxa direita, passou por exames de imagem nesta quarta-feira (15), teve diagnosticada uma lesão no músculo reto femoral e já deu início ao tratamento… pic.twitter.com/wLJUYDksNH — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 15, 2026

Próximos jogos do São Paulo

Vasco x São Paulo (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 18/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo x Juventude (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

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