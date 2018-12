Com Volpi, esperada sequência de Jean deve ser adiada no São Paulo

A contratação de Tiago Volpi, oficializada no último domingo, pode adiar os planos de um outro goleiro do São Paulo. Jean, que ansiava por uma sequência maior na meta tricolor, provavelmente terá de esperar um pouco mais para se firmar na equipe.

Comprado do Bahia por R$ 6 milhões, Jean terminou 2018 como titular e com a expectativa de iniciar a próxima temporada na mesma condição, sobretudo após a saída de Sidão para o Goiás. No entanto, é Volpi quem deve começar 2019 com tal status.

Até agora, a chegada do goleiro de 28 anos só não foi mais celebrada do que a do atacante Pablo. Festejado pela torcida nas redes sociais, ele foi emprestado pelo Querétaro, do México, por um ano, com opção de compra ao final do vínculo.

Sonho antigo do São Paulo, Volpi foi procurado pelo clube no fim de 2014, quando defendia o Figueirense. Mas a negociação não aconteceu porque o então goleiro Rogério Ceni decidiu não se aposentar e disputar mais uma temporada. O jogador, então, se transferiu para a equipe mexicana.

Com a Seleção Brasileira em mente, Volpi optou por retornar ao futebol nacional após quatro anos fora do País. Neste período, ele se tornou ídolo do Querétaro graças a grandes atuações e defesas de pênalti, que ajudaram na conquista do Apertura da Copa do México.

Apesar de a tendência inicial ser de Volpi e Jean revezarem como titulares na disputa da Copa Flórida, em janeiro, nos Estados Unidos, a provável preferência pelo primeiro também deve influir nas contas do Tricolor.

A participação de Jean em 60% dos jogos entre janeiro de 2018 e junho de 2019 faria o clube gastar mais R$ 4 milhões com a contratação, consumada no fim do ano passado. Com a dura concorrência, entretanto, atingir esse percentual ficou ainda mais difícil para Jean.

Outro goleiro que deve ter os planos adiados é Lucas Perri. Formado no São Paulo, o atleta de 20 anos aguarda por uma inédita oportunidade no time profissional. Embora treine entre os titulares desde 2017, sua experiência se limita a partidas pelas equipes de base – em novembro, inclusive, foi campeão brasileiro de Aspirantes (sub-23).

Em entrevista à Gazeta Esportiva, concedida em dezembro, um esperançoso Perri pediu “minutos” em 2019. No entanto, a tendência é que o técnico André Jardine o tenha como terceira opção, especialmente na iminência de jogos decisivos na Copa Libertadores e clássicos no Campeonato Paulista.