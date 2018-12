Goiás confirma a contratação do goleiro Sidão

Na tarde desta quinta-feira, o Goiás anunciou de forma oficial a contratação do goleiro Sidão, ex-São Paulo. O contrato será válido até o final de 2019, com possibilidade de renovação até 2020, caso o jogador consiga se destacar no Esmeraldino. O diretor de futebol do clube, Túlio Lustosa, em entrevista à Rádio Sagres confirmou a informação. Entretanto, negou que o lateral-esquerdo Edimar esteja encaminhado.

Para a próxima temporada, o arqueiro é o segundo reforço dos goianos. O volante Geovane também foi confirmado nesta quinta pelo clube goiano. Lembrando que o treinador é Maurício Barbieri, ex-Flamengo, já que Ney Franco optou por deixar o comando do time, depois de conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.

Sidão é o novo goleiro do Goiás. O arqueiro de 35 anos, com passagem por Botafogo e São Paulo assina com o #MaiorDoCentroOeste por 2 anos. SEJA BEM-VINDO, SIDÃO! 🇳🇬💚👊🏻#HistóriaÉPraQuemTem pic.twitter.com/TYXFxVKthj — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) 13 de dezembro de 2018

Com 35 anos, Sidão ganhou destaque em 2016 no Audax, sob o comando de Fernando Diniz, chegando até a decisão do Campeonato Paulista daquele ano, mas acabou derrotado pelo Santos. No mesmo ano, acertou com o Botafogo, fazendo um grande Brasileirão.

Em 2017, foi contratado pelo São Paulo e gerou grandes expectativas. No entanto, não teve o desempenho esperado nos dois anos atuando no Tricolor, e acabou sendo liberado para acertar com o Goiás. O jogador inclusive, usou as redes sociais para se despedir do clube do Morumbi e comentar sobre o novo desafio da carreira.

“Hoje encerro um ciclo muito importante na minha vida, ter vestido a camisa do São Paulo é motivo de uma felicidade enorme. Agradeço ao São Paulo e toda a diretoria do clube por essa oportunidade”, escreveu Sidão.

“Agora sigo um novo desafio profissional e a torcida esmeraldina pode ter certeza que irei dar meu máximo dentro de campo, vestir esse manto com toda a dedicação que ele merece. É um orgulho imenso fazer parte deste grandioso projeto do Goiás”, finalizou.