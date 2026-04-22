Atuações do São Paulo: Luciano e Artur decidem, e Calleri é vilão contra o Juventude

O São Paulo venceu o Juventude por 1 a 0 na noite desta terça-feira, no Morumbis, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Apesar da vitória magra, jogadores como Luciano e Artur foram decisivos, enquanto outros também se destacaram, como Luan e Wendell. Já nomes como Cauly e Calleri, por sua vez, desperdiçaram grandes oportunidades e terminaram o duelo como vilões.

Artur foi o principal nome do São Paulo na partida. O atacante se movimentou muito, buscou a bola na defesa, criou diversas jogadas e cobrou até mesmo escanteios. O camisa 37 participou bastante do jogo e gerou perigo a todo momento, saindo de campo inclusive com a bela assistência para o gol de Luciano. Em jogada característica, limpou a marcação e cruzou na primeira trave.

Luciano, por sua vez, começou um pouco abaixo, participando pouco. No entanto, depois dos 15 minutos, começou a se associar mais aos companheiros de ataque, contribuindo com passes de primeira e criando jogadas perigosas. Mais uma vez, foi decisivo ao abrir o placar para o São Paulo, se posicionando bem ao antecipar a marcação na primeira trave. Ainda causou a expulsão de Diogo Barbosa no início do segundo tempo.

Luan também fez uma boa exibição. O volante começou em uma rotação abaixo, até pela falta de ritmo de jogo, mas foi 'pegando no tranco' aos poucos e contribuiu com desarmes e interceptações, fechando os espaços e cobrindo bem a entrada da área. Não tem a mesma qualidade de Bobadilla para sair jogando e ficou mais preso à marcação, mas fez o que se esperava dele, sendo inteligente nas ações defensivas.

Wendell também merece a menção. Quando encontrou espaços, subiu ao ataque, mas sua principal contribuição no confronto foi defensiva. O lateral esquerdo ganhou praticamente todos os duelos.

Por outro lado, Cauly teve a mesma crescente de Luciano ao longo do primeiro tempo, com muita movimentação e boas tentativas de associação, mas acabou ficando muito marcado pela grande chance perdida na reta final do primeiro tempo, quando saiu cara a cara com Pedro Rocha, mas finalizou muito mal e parou em defesa do goleiro. No segundo tempo, sumiu do jogo. Não foi uma grande noite do meia.

Calleri, por fim, acabou sendo o principal vilão do São Paulo. Apesar de ter gerado jogo quando tentou, sendo justamente quem deu o passe para Cauly, chamou a responsabilidade de bater pênalti no final da partida e perdeu. Era a chance do Tricolor sair de campo com uma vantagem de dois gols para o duelo da volta, mas o atacante chutou mal e viu o goleiro rival defender a cobrança.

Situação do confronto

Com o resultado, o São Paulo leva a vantagem mínima para a partida de volta no Rio Grande do Sul e se garante na próxima fase com um empate. Em caso de derrota por um gol de diferença e um consequente empate no agregado, a decisão de quem vai às oitavas de final será nas penalidades máximas.

O duelo de volta entre as equipes está agendado para o próximo dia 13 de maio (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Mirassol (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 25/04 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Millonarios-COL x São Paulo (terceira rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)