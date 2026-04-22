Luciano isenta Roger de culpa por vitória magra do São Paulo e diz: "Maiores culpados fomos nós"

Luciano saiu de campo como o autor do único gol do São Paulo na vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, na noite desta terça-feira, no Morumbis, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O Tricolor, entretanto, saiu de campo vaiado pela torcida, e o técnico Roger Machado foi alvo de xingamentos por parte da torcida.

O camisa 10 isentou o treinador e culpou os próprios jogadores pelo resultado magro no placar. O São Paulo teve oportunidades para ampliar a vantagem, mas não foi efetivo nas finalizações. Na reta final, Calleri ainda desperdiçou um pênalti, parando em defesa de Pedro Rocha.

"O professor passa os vídeos, passa tudo para nós, desenhado o que temos que fazer. Se a torcida vaia, cobra, eles estão na razão, mas nós jogadores somos os maiores culpados. Hoje, tivemos chance de fazer dois, três, quatro gols. Fomos infelizes nas finalizações, e isso acaba afetando o treinador. A torcida já não está com tanta paciência, mas o maior culpado hoje fomos nós jogadores", desabafou o atacante ao Premiere.

A semana do São Paulo já começou conturbada. Após a derrota de virada para o Vasco, membros da Independente, principal organizada tricolor, foram ao SuperCT. Eles cobraram o presidente Harry Massis ainda na entrada pela saída do diretor de futebol, Rui Costa, e depois entraram no local para uma conversa com o elenco.

Além disso, a torcida são-paulina também tem demonstrado impaciência com o trabalho de Roger Machado. Esta não foi a primeira vez que o comandante foi vaiado no Morumbis. Luciano admitiu que a situação não é ideal.

"Acho que os protestos, as coisas que acontecem fora, é claro que atrapalha. Precisamos de uma boa vitória para recuperar a confiança dos jogadores. Espero que venha no sábado", finalizou o jogador.

O São Paulo de Luciano, agora, volta a campo neste sábado, quando recebe o Mirassol, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Situação do confronto

Com o resultado, o São Paulo leva a vantagem mínima para a partida de volta no Rio Grande do Sul e se garante na próxima fase com um empate. Em caso de derrota por um gol de diferença e um consequente empate no agregado, a decisão de quem vai às oitavas de final será nas penalidades máximas.

O duelo de volta entre as equipes está agendado para o próximo dia 13 de maio (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Mirassol (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 25/04 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Millonarios-COL x São Paulo (terceira rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)